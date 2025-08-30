"สรวงศ์" เผยดีลหลังบ้าน ปชน.แล้วก่อนเทียบเชิญเป็นทางการ ขอต่อรองเวลายุบสภาจาก 4 เป็น 6 เดือน ยัน พท.ไม่รับปากแบบชุ่ยๆ

เพื่อไทยไม่ยอมแพ้ เร่งดีลตั้งรัฐบาล "สรวงศ์" เผยคุยหลังบ้าน ปชน.แล้ว ก่อนส่งเทียบเชิญทางการ ขอขยายเวลาจาก 4 เดือนเป็น 6 เดือนก่อนยุบสภา อ้างไม่รับปากแบบชุ่ยๆ เหน็บพรรคไหนเคยขวางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (30 ส.ค.) นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า พรรคเพื่อไทยยังพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนข้อเสนอ 3 ข้อของพรรคประชาชน อะไรที่เป็นโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทางพรรคเพื่อไทยยินดีอยู่แล้ว จากนั้นก็อาจจะมีการพูดคุยกันซึ่งยังพอมีเวลา
ส่วนในวันนี้มีรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้มาร่วมประชุม นายสรวงศ์กล่าวว่า คนที่ลาการประชุมก็คงมีเหตุผลของตัวเองอยู่ เป็นเรื่องปกติของการเมืองที่จะมีการช่วงชิงกัน แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไป พร้อมบอกว่า เสียงทั้งหมดที่พรรคภูมิใจไทยประกาศออกมา รวมของพรรคประชาชนด้วย ซึ่งพรรคประชาชนยังไม่ได้มีข้อยุติ
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับพรรคประชาชนบ้างแล้วหรือยัง นายสรวงศ์กล่าวว่า ใครมีความสนิทสนมกับใครก็พูดคุยกันเป็นการพูดคุยหลังบ้าน ว่าทำตามข้อเสนอได้หรือไม่ เราไม่ได้ต้องการรับปากแบบชุ่ยๆ เพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้มันเสีย ไม่ใช่สิ่งที่เสนอมาเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องรู้ว่าทำได้แค่ไหน อย่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ขอให้ไปย้อนดูว่าพรรคไหนเป็นคนที่ขัดขวาง ดังนั้นเราต้องพิจารณา ไม่ใช่ว่าอยากเป็นจนรับปาก แล้วมันเป็นไปไม่ได้ 4 เดือนไม่เสร็จ อาจจะต่อรองเป็น 6 เดือน
เมื่อถามว่าไปเจรจากับพรรคประชาชนเป็นทางการหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยหลังบ้าน หากวันไหนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จ หรือเป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้ ก็จะมีการไปเทียบเชิญขออย่างเป็นทางการ แต่ทุกอย่างที่เราตัดสินใจต้องเป็นไปได้