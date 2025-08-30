"วันนอร์" คาดอีก 6 เดือนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ขอ สส.ประชาชาติเร่งทำงาน หวังรอบหน้าได้ 13 เสียง 2 เก้าอี้ รมต.

"วันนอร์" ขึ้นเวทีประชุมใหญ่พรรคประชาชาติ ประเมินการเมืองอยู่ 6 เดือน ก่อนยุบสภาฯ-เลือกตั้ง ขอ "สส." ทำงานเต็มที่ หวังได้ สส.รอบหน้า 13 ที่ ฝันได้ รมต.2 เก้าอี้ “วรวิทย์” บอก “ภท.” คงไม่กล้าชวนร่วมฟอร์มที เหตุเล่นงานเขาไว้เยอะ
วันนี้(30 ส.ค.) ที่ จ.ยะลา พรรคประชาชาติ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2568 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตั้งตัวแทนประจำจังหวัดและคณะกรรมการเพื่อสรรหาผู้สมัคร สส. โดยช่วงหนึ่งของการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ฐานะสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ร่วมขึ้นเวทีพบปะกับสมาชิกพรรคและได้กล่าวถึงทิศทางการเมืองของพรรค เป็นภาษาท้องถิ่น นานเกือบ 30 นาที โดยช่วงหนึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์มะทา กล่าวตอบคำถามกับสมาชิกที่เข้าร่วมว่า “การเลือกตั้งมีบ่อยไม่เป็นไร แต่ขออย่าเบื่อการเลือกตั้ง”
ทั้งนี้ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ นายวรวิทย์ บารู สส.ปัตตานี และรองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ในเวทีดังกล่าวนายวันมูหะมัดนอร์ ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันหลังจากที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายฯ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องพ้นไปทั้งคณะ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การชื่นชมการทำงานของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ ที่ขยันทำงาน และทำงานไม่เสียชื่อพรรค ขณะเดียวกัน สส.ของพรรคทั้ง 7 คนนั้นมีผลงานเป็นรูปธรรม ได้ผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น กฎหมายอุ้มหาย ที่ทำได้สำเร็จ
นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า นายวันมูหะมัดนอร์บอกว่าสมัยที่เป็นรัฐบาลเราทำงานจริงจัง และเมื่อสมัยก่อนที่เป็นฝ่ายค้านก็ทำงานจริง ดังนั้นในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ตามประสบการณ์ทางการเมืองหลายปีของนายวันมูหะมัดนอร์ เชื่อว่า จะมีเลือกตั้งภายใน 5-6 เดือน ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนเข้ามาเป็นรัฐบาล และคงเป็นไปตามที่พรรคประชาชนตั้งเงื่อนไขไว้ ว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาอยู่ 4 เดือน ก่อนยุบสภาและเลือกตั้งใหม่
“นายวันนอร์บอกด้วยว่าครั้งหน้านี้ไม่ว่าพรรคประชาชาติจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ขอให้ทำงานให้เต็มที่ แต่หากเป็นรัฐบาลจะทำอะไรได้มากกว่าฝ่ายค้าน ซึ่ง สส.ของพรรคทำงานได้ไม่ว่าเป็นฝ่ายใด พร้อมกันนั้นได้เรียกกำลังใจให้สู้ เพื่อให้ได้ สส.เขตมากกว่า 10 คน และเมื่อรวมกับสส.บัญชีรายชื่อที่คาดว่าจะได้ 3 คน จะทำให้การเมืองรอบหน้า ได้เก้าอี้ 2 รัฐมนตรี และมองว่ากระทรวงที่จะช่วยชาวบ้านได้เยอะ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงศึกษาธิการ” นายวรวิทย์กล่าว
เมื่อถามว่าถึงการหารือภายในพรรคต่อการจับมือฟอร์มรัฐบาล ซึ่งพรรคเพื่อไทย สู้กับ พรรคภูมิใจไทย นายวรวิทย์ กล่าวว่า “ไปภูมิใจไทยยาก เพราะมีประเด็นที่พ.ต.อ.ทวี ตรวจสอบเขา เรื่องฮั้วสว. และสส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาสของพรรคตรวจสอบในกรณีเขากระโดง ดังนั้นเขาคงลำบากใจที่จะเชิญเราไปร่วม เพราะเล่นงานเขาไว้เยอะ
นายวรวิทย์ ขยายควาต่อว่า หากดูดีเอ็นเอแล้ว ตนเชื่อว่าการฟอร์มรัฐบาลอบนี้ ส้มกับแดงจะเป็นไปได้มากกว่า ส้มผสมกับน้ำเงินเพราะมีประเด็นข้ามขั้วที่ผิดวิถีทางทางการเมือง ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำประชามติ รวมถึงกรณีของฮั้ว สว.
“ผมว่ายากจะทำงานร่วมกันได้ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ตรวจสอบอย่างจริงจัง แต่ไม่เป็นไ อันไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์ว่ากันไป ส่วนพรรคมีช่องทางทำผลงานให้ดี ไม่ใช่ทำงานแบบขาวๆ ดำๆ อีกทั้งหากไปร่วมแล้วต้องทำงานแบบดำๆ ขาวๆ ผู้แทนของพรรคเราไม่ต้องการ” นายวรวิทย์ กล่าว