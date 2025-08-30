“เพื่อไทย” เงียบเหงา ไร้แกนนำเข้าพรรคถกทิศทางการเมือง "วิสุทธิ์" ยกเลิกนัดคุยวิปรัฐบาล

เพื่อไทยเงียบเหงา หลังแกนนำบางส่วนนัดหารือสถานการณ์การการเมือง ตรวจสอบเสียง สส. แต่จนบ่ายโมงยังไม่มีใครปรากฏตัว ส่วนการนัดหารือวิปรัฐบาล "วิสิทธิ์"เผยยกเลิกแล้ว และไม่ได้เดินทางเข้ามาที่พรรค
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ที่ทำการพรรคเพื่อไทย หลังจากที่นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ครม.นัดพิเศษในช่วงเช้าว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ แกนนำพรรคบางส่วนจะนัดหารือถึงสถานการณ์การเมือง ท่ามกลางกระแสดีลจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงเช็กเสียง สส.พรรค หลัง สส.บางส่วน ไปปรากฎตัวสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย
แต่ปรากฎว่าตั้งแต่ 13.00 น. ไม่มีแกนนำพรรคเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคแต่อย่างใด มีเพียงนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ เดินทางเข้ามา โดยระบุว่า สส.บางส่วนได้พูดคุยกันว่า อาจจะเดินทางเข้ามารวมตัวกันที่ทำการพรรค อย่างไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยถึงทิศทางการเมือง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น มีรายงานว่ามีการนัดพูดคุยกันระหว่างคณะทำงานในวิปรัฐบาล ถึงทิศทางขับเคลื่อนงานในสภาฯ แต่เมื่อสอบถามความชัดเจนจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล แจ้งว่า ได้ยกเลิกนัดดังกล่าว และไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค