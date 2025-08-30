“อรรถกร“เตรียมลุย น้ำท่วม จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร หามาตรการเยียวยา ย้ำ เป็นภารกิจเร่งด่วน รอเวลาไม่ได้

วันนี้( 30 ส.ค.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(31 ส.ค.)ตนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมหนัก พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย โดยขณะนี้ยังมีประชาชนผู้ประสบภัยจำนวนมากรอความช่วยเหลืออยู่
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชน รับฟังปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอจากเกษตรกร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ต้องเร่งตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนอย่างเร่งด่วน
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อประชาชนและเกษตรกรมาเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน และรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่อีกจำนวนมาก ผมมองว่า เป็นภารกิจเร่งด่วนที่รอคอยเวลาไม่ได้”นายอรรถกร กล่าว