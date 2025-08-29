ปชน.ปัดได้โควตา 8 รมต.แลกโหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯ ย้ำมีเงื่อนไขแค่ 3 ข้อเท่านั้น

พรรคประชาชนขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อกระแสข่าวที่ว่ามีดีลลับกับพรรคภูมิใจไทย จะได้โควตารัฐมนตรี 8 ตำแหน่งในการเข้าร่วมรัฐบาล โดยทั้ง 8 เก้าอี้จะใช้นอมินีเข้าไปนั่งแทน ย้ำเงื่อนไขโหวตนายกฯ มี 3 ข้อเท่านั้น
วันที่ 29 ส.ค.จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาชนมีข้อตกลงลับกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคประชาชนจะได้โควตารัฐมนตรี 8 ตำแหน่ง แต่ทางพรรคจะใช้นอมินีไปดำรงตำแหน่งแทนคนของพรรคนั้น นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคประชาชนยืนยันชัดเจนตามแถลงการณ์ ว่าพรรคประชาชนพร้อมผ่าทางตันทางการเมืองผ่านกระบวนการรัฐสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว โดยจะพิจารณาเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้เท่านั้น เป็นอย่างต่ำ
1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส.
2. ครม.ชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเร็ว และไม่เกินการจัดพร้อมกับวันเลือกตั้ง สส.
3. พรรคประชาชนยืนยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไป โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขข้อ 3 จึงระบุไว้ชัดเจนแล้ว ว่าพรรคประชาชนจะไม่มีส่วนในการส่งบุคคลใดก็ตาม - ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรค หรือ ตัวแทนพรรค - เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังนั้น กระแสข่าวที่ถูกปล่อยออกมานั้นจึงไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้ นายกรุณพล ยังได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Karoonpon Tieansuwan ด้วยว่า
เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ
พรรคประชาชนมีเงื่อนไขเพียง 3 ข้อ
1.ยุบสภาใน 4 เดือน
2.ทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3.ไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ยังไม่มีการเปิดดีลหรือปิดดีล ใดๆ จากพรรคการเมืองไหนทั้งสิ้น ขอให้ติดตามข่าวอย่างเป็นทางการของพรรคเท่านั้น
และขอวิงวอนให้สื่อมวลชน อย่าเสนอข่าวที่ไม่มีมูลใดๆ เช่นนี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสับสนให้กับสังคมในช่วงเวลาที่เปราะบางและต้องการความหวังในการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว