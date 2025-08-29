"นิพนธ์" โผล่ ภท.มาให้กำลังใจ ลั่นใครสนับสนุนตนก็โอเค ยัน ไม่ได้มาในนาม ปชป.

อดีตส.ส.ปชป. โผล่ภท.บอกมาให้กำลังใจ เผย ใครสนับสนุนตนก็โอเค ยัน ไม่ได้มาในนาม‘พรรคประชาธิปัตย์’
วันนี้ (29 ส.ค. 68) เวลา 17:03 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ โดยนายนิพนธ์ ระบุว่า เดินทางมาให้กำลังใจ เพราะพูดคุยกันเป็นประจำกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคพรรคภูมิใจไทย อยู่แล้ว
นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ตนเองไม่ใช่ สส. แต่มาให้กำลังใจ ส่วนใครจะสนับสนุนตนก็ว่าโอเค ตนมาแค่ให้กำลังใจ ซึ่งได้พูดคุยกับคนในกลุ่มของตนเองแล้ว และไม่ได้มาในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในกลุ่มของตนก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้แล้ว