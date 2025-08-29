เมีย ‘สันติ’ ขน สส.เข้าวอร์รูมภูมิใจไทย ลุ้นศาลชี้ชะตา "อุ๊งอิ๊งค์"

เมีย ‘สันติ’ ขน สส.เพชรบูรณ์ เข้าวอร์รูมพรรคภูมิใจไทย ลุ้น คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปนายกฯ
วันนี้ (29 ส.ค. 68) เวลา 13:38 น. ที่พรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สส.พรรคประชารัฐ อาทิ วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ (ภรรยาของนายสันติ พร้อมพัฒน์) นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สส.เพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ และ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สส.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย โดยมีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ลงมาให้การต้อนรับ พร้อมสวมกอด ก็ที่จะพาขึ้นไปห้องรับรองชั้นบน
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า การเดินทางมาแบบนี้ ถือว่าส่งสัญญาณหรือมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ หรือเป็นการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีการตอบคำถาม มีเพียง น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ”มารับประทานอาหารกัน“