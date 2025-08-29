"อิ๊งค์" สวมสูทดำเข้าทำเนียบฯ โบกมือทักสื่อก่อนขึ้นตึกรอฟังศาล รธน.ชี้ชะตา

นายกฯ สวมชุดสูทดำเข้าทำเนียบฯ ยิ้ม-โบกมือทักทายสื่อ ก่อนขึ้นตึกรอฟังศาล รธน.วินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนาฮุนเซน
เวลา 12.35 น. วันที่ 29 ส.ค.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล เพื่อมารอฟังศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย โดนทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรี ได้หันมายิ้ม พร้อมกับโบกมือให้กับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่มาปักหลักติดตามรายงานสถานการณ์
โดยนายกรัฐมนตรี ได้สวมชุดสูทสากลสีดำ และนายกรัฐมนตรีได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน พพ 267 ซึ่งมาก่อนกำหนดการเดิมที่แจ้งไว้ว่าจะเข้ามาในเวลา 14:00 น.