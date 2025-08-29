"ภูมิธรรม" ลั่นไม่มีดีลข้ามขั้วตั้งรัฐบาล 270 เสียง หากนายกฯ พ้นเก้าอี้ บอกจะประชุมกันถึงตี 2 ก็เชิญ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ซัดไร้สาระหลังถูกปูดซื้อ มั่นใจพรรคร่วมจับมือแน่น เชื่อทุกฝ่ายตัดสินใจอย่างรอบคอบได้ด้วยตัวเอง เผยให้กำลังใจนายกฯทุกวัน
วันนี้(29 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวที่แกนนำพรรคการเมืองนัดร่วมรับประทานอาหารเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อดีลข้ามขั้วรัฐบาล ได้ส่งสัญญาณอะไรไปยังพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ว่าไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณ และเรื่องการดีลข้ามขั้ว ก็มีการพูดมาตลอด 2-3 สัปดาห์แล้ว ยืนยันว่า ไม่เป็นอะไร เพราะมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีแสดงชัดเจนถึงความจริงใจ ในการทำทุกอย่าง ไม่เป็นเป็นปัญหาอย่างที่ถูกกล่าวหา พร้อมย้ำว่าเป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าผลการตัดสินของศาลจะเป็นเช่นไรก็ว่าไปตามนั้น เพราะได้แสดงหลักฐานทุกอย่างไปแล้ว ฉะนั้นข่าวที่พรรคฝ่ายค้านประชุมกันถึงตี 2 ก็เชิญ ไม่มีปัญหาอะไร เป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำ และทุกครั้งที่มีเรื่องสำคัญเขาก็ประชุม หากจะถามว่ามีเงินเท่านั้นมาซื้อ ตนว่าอย่าไปไร้สาระตรงนี้ ขอให้เอาเรื่องที่เป็นจริง ส่วนจะมาถามตนว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้ร่วมประชุม
เมื่อถามว่าในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ยังมั่นใจจะยังจับมือกันไปเช่นนี้ใช่หรือไม่ นาภูมิธรรม กล่าวว่า มั่นใจครับ เราคุยกันดีมาตลอด และพอเจอกันก็มองว่าข่าวของสื่อมวลชนนั้นไปไกล และไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลย ซึ่งตนก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าเมื่อถึงสถานการณ์นั้นทุกฝ่ายก็จะตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยตัวเอง เราจะไม่ไปคาดหวังแล้วมาพูด เพื่อให้เป็นความขัดแย้งเพราะบางทีอาจไม่มีเรื่องอะไรเลย พร้อมยืนยันว่าขอพูดในสิ่งที่เป็นเหตุ เป็นผล และสิ่งที่เป็นจริง ปรากฏแล้วมีคนพูดตนจึงจะดูว่าควรพูดหรือไม่ ทั้งนี้ ใครจะไปกินข้าวกับใคร หรือจะนัดไปนั่งประชุมอย่างไร ก็ทำได้ ไม่ได้มีอะไร และในสถานการณ์ที่มีเรื่องความรู้สึกเช่นนี้ ใครก็กินข้าวกับใครได้ เพราะทุกคนก็อยากรู้ว่าจริงๆทั้งหมดเป็นอย่างไร ซึ่งตนก็คุยโทรศัพท์กับคนนู้นคนนี้ เป็นเรื่องธรรมดาในวงการเมือง ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องอะไรพิเศษ
เมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายภูมิธรรม ตอบกลับในทันทีว่า เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าใครจะไปกินข้าวกับใครก็ไปกิน และไม่ส่งสัญญาณ เหมือนตนโทรศัพท์ไปคุยกับใคร หรือไปกินข้าวกับใครก็ไปกิน ไม่ใช่ว่าไปกินข้าวแล้วจะเป็นการส่งสัญญาณ
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของสูตรการตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว 270 เสียง นาภูมิธรรม ย้ำว่า ตนพูดไปแล้วว่าไม่มีข้ามขั้ว ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า แต่มีกระแสข่าวการรวบรวมเสียง สส. 270 เสียง นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ควรไปถามคนปล่อยข่าว ถ้าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือผู้ใดผู้หนึ่งในพรรคฝ่ายค้านพูดก็ควรไปถาม หรือในพรรคร่วมรัฐบาลที่จะแตก ก็ขอให้ไปถามคนนั้นให้เขาพูดมาให้ชัดเจน หากเอาข่าวที่แว่วๆ มาถามตนไม่อยากตอบ เพราะจะทำให้ความรู้สึกกลายเป็นว่าก็ดีกันอยู่แล้ว ต้องมารู้สึกรู้สาอะไรแบบนี้ตนไม่อยากตอบ ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่าตนจึงหลีกเลี่ยงที่จะตอบ
นายภูมิธรรม ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้มีพรรคร่วมรัฐบาลโทรศัพท์มาหาหรือไม่โดยกล่าวว่า ขออนุญาต เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรค และเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล เรามีระบบที่พูดคุยกันต่อเนื่องอยู่แล้ว
โดยระหว่างที่ นายภูมิธรรม เดินออกจากวงสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าในวันนี้ได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ หรือให้ทุกวัน นายภูมิธรรม จึงหันกลับมาตอบว่า มีคนตอบแทนแล้ว ให้กำลังใจกันอยู่แล้ว ทุกวัน