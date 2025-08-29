xs
xsm
sm
md
lg

"ภูมิธรรม​" ลั่น​ไม่มีดีลข้ามขั้ว​ หาก "อิ๊งค์" ไม่รอด มั่นใจพรรคร่วมจับมือแน่น จวกข่าวซื้อตัวไร้สาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภูมิธรรม​" ลั่น​ไม่มีดีลข้ามขั้วตั้งรัฐบาล​ 270 เสียง หากนายกฯ พ้นเก้าอี้​ บอก​จะประชุมกันถึงตี​ 2 ก็เชิญ​ ไม่ได้มีปัญหาอะไร​ ซัดไร้สาระ​หลังถูกปูดซื้อ มั่นใจพรรคร่วมจับมือแน่น​ เชื่อ​ทุกฝ่ายตัดสินใจอย่างรอบคอบได้ด้วยตัวเอง​ เผยให้กำลังใจนายกฯทุกวัน

วันนี้(29 ส.ค.) นาย​ภูมิธรรม​ เวชยชัย​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี​ กล่าวถึงกระแสข่าวที่แกนนำพรรคการเมืองนัดร่วมรับประทาน​อาหารเมื่อคืนที่ผ่านมา​ เพื่อดีลข้ามขั้วรัฐบาล​ ได้ส่งสัญญาณ​อะไรไปยังพรรคร่วมรัฐบาล​หรือไม่ ว่า​ไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณ​ และเรื่องการดีลข้ามขั้ว​ ก็มีการพูดมาตลอด​ 2-3 สัปดาห์แล้ว​ ยืนยันว่า​ ไม่เป็นอะไร​ เพราะมั่นใจว่านายกรัฐมนตรี​แสดงชัดเจนถึงความจริงใจ​ ​ในการทำทุกอย่าง​ ไม่เป็นเป็นปัญหาอย่างที่ถูกกล่าวหา​ พร้อมย้ำว่าเป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าผลการตัดสินของศาลจะเป็นเช่นไรก็ว่าไปตามนั้น เพราะได้แสดงหลักฐานทุกอย่างไปแล้ว ฉะนั้นข่าวที่พรรคฝ่ายค้านประชุมกันถึงตี 2 ก็เชิญ​ ไม่มีปัญหาอะไร เป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำ และทุกครั้งที่มีเรื่องสำคัญเขาก็ประชุม หากจะถามว่ามีเงินเท่านั้นมาซื้อ ตนว่าอย่าไปไร้สาระตรงนี้ ขอให้เอาเรื่องที่เป็นจริง ส่วนจะมาถามตนว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้ร่วมประชุม

เมื่อถามว่าในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ยังมั่นใจจะยังจับมือกันไปเช่นนี้ใช่หรือไม่​ นาภูมิธรรม​ กล่าวว่า​ มั่นใจครับ เราคุยกันดีมาตลอด และพอเจอกันก็มองว่าข่าวของสื่อมวลชนนั้นไปไกล และไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลย ซึ่งตนก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าเมื่อถึงสถานการณ์นั้นทุกฝ่ายก็จะตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยตัวเอง​ เราจะไม่ไปคาดหวังแล้วมาพูด เพื่อให้เป็นความขัดแย้งเพราะบางทีอาจไม่มีเรื่องอะไรเลย พร้อมยืนยันว่าขอพูดในสิ่งที่เป็นเหตุ​ เป็นผล​ และสิ่งที่เป็นจริง​ ปรากฏ​แล้วมีคนพูดตนจึงจะดูว่าควรพูดหรือไม่ ทั้งนี้ ใครจะไปกินข้าวกับใคร หรือจะนัดไปนั่งประชุมอย่างไร ก็ทำได้ ไม่ได้มีอะไร และในสถานการณ์ที่มีเรื่องความรู้สึกเช่นนี้ ใครก็กินข้าวกับใครได้ เพราะทุกคนก็อยากรู้ว่าจริงๆทั้งหมดเป็นอย่างไร ซึ่งตนก็คุยโทรศัพท์กับคนนู้นคนนี้ เป็นเรื่องธรรมดาในวงการเมือง ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องอะไรพิเศษ


เมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล​ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย​ ร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ​ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายภูมิธรรม​ ตอบกลับในทันทีว่า​ เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าใครจะไปกินข้าวกับใครก็ไปกิน และไม่ส่งสัญญาณ​ เหมือนตนโทรศัพท์​ไปคุยกับใคร​ หรือไปกินข้าวกับใครก็ไปกิน​ ไม่ใช่ว่าไปกินข้าวแล้วจะเป็นการส่งสัญญาณ​

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของสูตรการตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว​ 270 เสียง​ นาภูมิธรรม​ ย้ำว่า​ ตนพูดไปแล้วว่าไม่มีข้ามขั้ว​ ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า แต่มีกระแสข่าวการรวบรวมเสียง สส. 270 เสียง นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ควรไปถามคนปล่อยข่าว ถ้าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือผู้ใดผู้หนึ่งในพรรคฝ่ายค้านพูดก็ควรไปถาม​ หรือในพรรคร่วมรัฐบาลที่จะแตก ก็ขอให้ไปถามคนนั้นให้เขาพูดมาให้ชัดเจน หากเอาข่าวที่แว่วๆ​ มาถามตนไม่อยากตอบ เพราะจะทำให้ความรู้สึกกลายเป็นว่าก็ดีกันอยู่แล้ว​ ต้องมารู้สึกรู้สาอะไรแบบนี้ตนไม่อยากตอบ ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่าตนจึงหลีกเลี่ยงที่จะตอบ

นายภูมิธรรม​ ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้มีพรรคร่วมรัฐบาลโทรศัพท์มาหาหรือไม่โดยกล่าวว่า​ ขออนุญาต​ เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรค และเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล เรามีระบบที่พูดคุยกันต่อเนื่องอยู่แล้ว

โดยระหว่างที่​ นายภูมิธรรม เดินออกจากวงสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าในวันนี้ได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ หรือให้ทุกวัน นายภูมิธรรม​ จึงหันกลับมาตอบ​ว่า​ มีคนตอบแทนแล้ว ให้กำลังใจกันอยู่แล้ว ทุกวัน

"ภูมิธรรม&amp;#8203;" ลั่น&amp;#8203;ไม่มีดีลข้ามขั้ว&amp;#8203; หาก "อิ๊งค์" ไม่รอด มั่นใจพรรคร่วมจับมือแน่น จวกข่าวซื้อตัวไร้สาระ
"ภูมิธรรม&amp;#8203;" ลั่น&amp;#8203;ไม่มีดีลข้ามขั้ว&amp;#8203; หาก "อิ๊งค์" ไม่รอด มั่นใจพรรคร่วมจับมือแน่น จวกข่าวซื้อตัวไร้สาระ
กำลังโหลดความคิดเห็น