"ปลาร้าจ่าวิรัช" จับมือนายกเล็กท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบสิ่งของมูลค่ากว่า 1 ล้านให้ทหารกองทัพภาคที่ 2 สนับสนุนภารกิจชายแดน

ปลาร้าจ่าวิรัช จ.นครสวรรค์ จับมือ นายกฯ ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบสิ่งของให้ทหารกองทัพภาคที่ 2 กว่า 1 ล้านบาท หนุนภารกิจพิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ร.ต.ต.ดร.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม เจ้าของโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ประชาชนในเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ.นครสวรรค์ และประชาชนท้องที่อื่นๆ รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาท มอบให้กองทัพภาคที่ 2 ส่งต่อกำลังใจแก่ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือทหารบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลาดตะเวนเหยียบทุ่นระเบิด
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เดินทางนำสิ่งของและเงินสด จำนวนกว่า 1 ล้านบาท ที่ขนมาจำนวน 4 คันรถ ประกอบไปด้วย สินค้าจ่าวิรัช ปลาร้า น้ำพริก ขนมโมจิ น้ำดื่ม เสื้อยืด และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นหลายรายการ เพื่อนำมามอบให้ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พล.ต.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ รองแม่ทัพภาค 2 เป็นผู้รับมอบและจะนำสิ่งของไปกระจายให้กับทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ด้านนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาค จากทั้ง เทศบาลตำบลน้ำอ้อยม่วงหัก ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ที่พร้อมใจกันมอบสิ่งของและเงินบริจาคมาเพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร รวมถึงได้มอบเงินสด ให้กับทหารผู้เสียสละและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การปะทะและลาดตะเวนเหยียบทุ่นระเบิด อีกกว่า 20 ราย จำนวนรายละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จนได้รับบาดเจ็บจำนวน 4นาย ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ด้วย ..