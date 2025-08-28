“สมศักดิ์” ปลื้มผล “นับคาร์บ” ปีแรก ลดผู้ป่วย NCDs 2.8 หมื่นคน ประหยัดงบ 787 ล้าน เล็งปีหน้าเซฟ 1 หมื่นล้าน/ปี

“สมศักดิ์” ปลื้มจับมือ สสส.ประสบความสำเร็จ “นับคาร์บ” เผยปีแรกเห็นผลช่วยลดผู้ป่วย NCDs เข้าสู่ระยะสงบ-หยุดรับยา 28,506 คน ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว 787 ล้าน พร้อมเดินหน้าต่อลดค่าใช้จ่าย 1 หมื่นล้าน/ปี พร้อมเห็นชอบแผนปี 69
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 แถลงผลการดำเนินงานโครงการ “นับคาร์บ” ที่ สธ. และ สสส. ร่วมกันขับเคลื่อน โดยพัฒนาเว็บไซต์ www.นับคาร์บ.com รวบรวมองค์ความรู้เรื่องคาร์โบไฮเดรตและโรคไม่ติดต่อ (NCDs) พร้อมเครื่องมือคำนวณคาร์บและวิธีดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงง่าย
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า โครงการทำให้คนไทยเรียนรู้การนับคาร์บแล้วกว่า 42 ล้านคน และตั้งแต่ 1 มี.ค.–24 ส.ค. 2568 มีผู้ป่วย NCDs เข้าสู่ระบบรักษา 267,847 คน ในจำนวนนี้ 28,506 คน (14.9%) อยู่ในเกณฑ์โรคสงบ 29,886 คน (15.6%) ลดการใช้ยา และ 17,790 คน (14.9%) สามารถหยุดยาได้ altogether คิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 787.94 ล้านบาทต่อปี
“นี่คือนโยบายด้านสุขภาพที่วัดผลได้จริง สามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และลดความแออัดในโรงพยาบาล หากต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ปีหน้าจะช่วยประหยัดงบได้มากถึง 1 หมื่นล้านบาท/ปี” นายสมศักดิ์ กล่าว พร้อมย้ำว่านี่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 ตามที่ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สสส. ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการตามหลักการตามธรรมาภิบาลขององค์กร โดยในปี 2569 ได้กำหนด 64 ตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวขี้วัดร่วม และ 2 วาระกลาง ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่เฉพาะ และ 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยการดำเนินงานจะเน้นหาจุดคานงัดเชิงยุทธศาสตร์ของทั้ง 15 แผนงาน กำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ และวัดผลความก้าวหน้าได้ภายใน 1 ปี
