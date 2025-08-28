“ยุทธพร” ประเมินคดี "อิ๊งค์" 50:50 กม.เขียนกว้าง แม้รอดยังเจอโจทย์การเมือง–ศก.ใหญ่รอแก้

นักวิชาการ ประเมินคดี “นายกฯ” 50:50 กฎหมายเขียนกว้าง ออกได้ทั้งสองทาง ชี้แม้ไปต่อได้ยังเจอโจทย์การเมือง–เศรษฐกิจใหญ่รอแก้
วันนี้ (28ส.ค.) นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้สัมภาษณ์ประเมินสถานการณ์ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนา ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ว่า มีโอกาส 50:50 ที่ผลจะออกได้ทั้งสองทาง เนื่องจากกฎหมายเขียนไว้กว้าง คำว่า “ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” หรือ “จริยธรรมร้ายแรง” ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาอย่างไร
นายยุทธพร ระบุว่า คดีนี้นายกฯ ต้องผ่านทั้งสองประเด็นดังกล่าว หากติดเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็จะไปต่อไม่ได้ โดยศาลจะต้องฟังทั้งคำชี้แจงของนายกฯ คำร้องของผู้ร้อง การแถลงปิดคดีของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการไต่สวนพยานสำคัญสองปาก คือ นายกฯ และนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
“ หากศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งหรือถึงขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมือง ก็ต้องมีเหตุผลเด็ดขาดเพราะผลกระทบต่อบุคคลสูง ส่วนข้อ 27 เรื่องมาตรฐานจริยธรรม ต้องดูเจตนา พฤติการณ์ และความร้ายแรงของความเสียหาย ซึ่งนายกฯ ได้ชี้แจงครบทั้งสามประเด็นแล้ว การที่ศาลจะรับฟังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ”
นายยุทธพร กล่าวอีกว่า หากผลออกมาเป็นคุณ นายกฯ อาจได้ไปต่อ แต่ก็ยังมีโจทย์ใหญ่ต้องแก้ ทั้งเรื่องความชอบธรรมทางการเมือง ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ สภาล่ม และการชิงปิดประชุม ซึ่งกระทบต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยังมีสัญญาณทางคดีอื่น ๆ เช่น คดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และคดีชั้น 14 ที่ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่
ส่วนมาตรา 5 และมาตรา 144 ที่อาจทำให้เกิดการเซ็ตซีโร่ ส.ส. กว่าครึ่งสภาฯ ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตา เพราะจะกระทบต่อการเมืองโดยตรง แม้ผลคดีนายกฯ เป็นคุณ แต่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในระยะสั้นเพื่อสร้างความมั่นใจ
“วันที่ 29 สิงหาคม ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณกับนายกฯ หรือไม่ หากเป็นคุณก็ยังมีโจทย์ใหญ่รอแก้ หากเป็นลบ ต้องเลือกนายกฯ คนใหม่ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเผชิญโจทย์การเมืองและเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน” นายยุทธพร กล่าว