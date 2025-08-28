xs
"เศรษฐา" ตรวจความเรียบร้อยบังเกอร์สำเร็จรูป 20 ลูก ผลิตโดย รง.พรีคาสต์แสนสิริ เตรียมส่งมอบ ปชช.ชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เศรษฐา" ตรวจความเรียบร้อยของบังเกอร์สำเร็จรูป 20 ลูก ผลิตโดยโรงงานพรีคาสต์ของแสนสิริ เตรียมส่งมอบให้ประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากก่อนหน้าส่งไปแล้ว 30 ลูก เพื่อเป็นที่หลบภัยในยามที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย


วันนี้(28 ส.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin" ว่า โรงงานพรีคาสท์ที่เดิมเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนของที่อยู่อาศัย วันนี้ได้หันมาผลิต “บังเกอร์” เพื่อเป็นที่หลบภัยในยามที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย

ผมมาตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งมอบบังเกอร์เพิ่มอีก 20 ลูก ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา หลังจากก่อนหน้านี้เราส่งไปแล้ว 30 ลูก บังเกอร์ทั้งหมดนี้น่าจะช่วยรองรับได้หลายร้อยชีวิตเลยครับ

โรงงานนี้เป็นของแสนสิริ มีกำลังการผลิตได้กว่าปีละล้านตารางเมตร การแบ่งเวลามาสร้างบังเกอร์เหล่านี้จริง ๆ ก็ไม่ได้กระทบอะไรใหญ่โต แต่สิ่งที่เราได้กลับมา มันมากกว่าคอนกรีตแน่นอนครับ

นี่ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่คือ “เกราะกำบังแห่งความอุ่นใจ” ที่ช่วยให้พ่อแม่ ลูกหลาน และทุกคนในชุมชน มั่นใจได้ว่ามีที่พึ่ง มีที่หลบภัย ไม่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนเพียงลำพัง

ผมเชื่อว่า ความแข็งแรงของประเทศ เริ่มจากความมั่นคงของประชาชนก่อนเสมอ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวเล็ก ๆ ที่เราตั้งใจทำ เพื่อไปสู่ก้าวที่ใหญ่กว่าของสังคมไทยในอนาคต















