“สนธิญา” จี้ กกต.ส่งศาล รธน.ปม “พีระพันธุ์” ถือหุ้น ร้องมา 3 เดือนแล้วยังนิ่ง

“สนธิญา” จี้ กกต.ส่งศาล รธน.ปม “พีระพันธุ์” ถือหุ้นขัด รธน. เผย ร้องเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว วันนี้ยังนิ่ง
วันนี้ (28 ส.ค.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ทวงถามความคืบหน้ากรณีก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ถือหุ้นเป็นกรรมการบริหาร บริษัท และภรรยาเป็นผู้ถือหุ้น โดย นายสนธิญา กล่าวว่า จากเรื่องที่ตนเคยร้องเรียนมายัง กกต. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2568 ขณะนี้ผ่านมา 3 เดือนกว่าแล้ว ตนจึงขอมาตรวจสอบทวงถาม ว่า กรณีดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างแล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกต.ดำเนินการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นความผิดนี้ต่อไป
นายสนธิญา กล่าวอีกว่า ในเวลา 3 เดือนนี้ ตนยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก กกต. รวมไปถึงหนังสือให้มาชี้แจงข้อมูลคำร้อง หรือการให้มาสอบสวนอะไรในเรื่องดังกล่าวเลย เข้าใจว่า ประเด็นในการถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทของนายพีระพันธุ์ และภรรยานั้นชัดเจนอยู่แล้ว และเมื่อวานนี้ (27 ส.ค.) ทางเครือดุสิตธานีก็ได้ออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้ด้วย ยิ่งชัดเจน และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ตนเองได้ส่งเอกสารต่างๆ ทั้งหมดให้ กกต.ไปหมดแล้ว ฉะนั้น กกต.ก็ใช้แค่การตรวจสอบเอกสารของตน และเอกสารกรมธุรกิจการค้าที่มีอยู่แล้วแค่นั้น ดังนั้น ตนมาวันนี้เพื่อให้ กกต.ส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายพีระพันธุ์ ถ้าหากเรื่องไปถึงศาลแล้ว ศาลวินิจฉัยว่า นายพีระพันธุ์ ไม่ผิดเรื่องก็จบไป และก็สามารถดำเนินการทางการเมืองได้ต่อไป แต่ถ้าหากวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายพีระพันธุ์ ก็ไม่มีสิทธิทางการเมือง ที่ตนยื่นทั้งหมดนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นเอง