"มท.อ้วน" ยันจับบ่อนดอนเมืองตามคำร้องของชาวบ้าน ปัดโยงการเมือง-โยกย้าย เผยเงินหมุน 17 บัญชีชื่อเดียวกว่าพันล้าน

"ภูมิธรรม" ยันบุกจับบ่อนดอนเมืองไม่เกี่ยว ตั้งแต่งโยกย้ายตำรวจ-โยงการเมือง เหตุชาวบ้านร้องฝ่ายปกครองต้องดำเนินการ เผยพบเงินหมุนเวียน 17 บัญชีชื่อเดียวกว่าพันล้าน
วันที่ 28 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีฝ่ายปกครองลงพื้นที่บุกจับบ่อนการพนัน ที่ดอนเมือง เมื่อคืนที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ที่จะมีการประชุม ก.ตร. วันนี้หรือไม่ ว่า ไม่เกี่ยวเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายอยู่แล้ว ในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน คอลเซ็นเตอร์ และสถานบันเทิง ที่มั่วสุมยาเสพติด เป็นนโยบายที่ต้องทำอยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ไปปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อวานที่ตนเดินทางไปเอง เพราะเมื่อวานพอมีเวลา ออกจากสถานทูตนิวซีแลนด์ก็เดินทางไปทันที ซึ่งได้เห็นสภาพของความเป็นจริง เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเห็นปัญหาอีกหลายอย่าง จะได้นำมาประกอบในการวางแผน จัดการให้มันเหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องโยกย้าย อันนั้นว่าไปตามระบบอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าการบุกจับบ่อนครั้งนี้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ นายภูมิธรรม ยืนยันว่า ไม่มีการเมือง
ส่วนกรณีที่มีคำสั่งย้าย พล.ต.ต. เจษฎา สวยสม ผบก.น2 และ พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.ดอนเมือง ให้มาช่วยราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งผู้ที่ถูกย้ายนั้นมีชื่อ ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจครั้งนี้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการ ที่ตำรวจมีวิธีในการปฏิบัติอยู่แล้ว จะเกี่ยวกับการโยกย้ายในปีนี้หรือไม่อย่างไร ตนยังไม่ได้ดูในรายละเอียด วันนี้เข้ามาก็จะมานั่งดู
เมื่อถามว่าการบุกจับบ่อนเมื่อคืนเป็นการ สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ หรือมีเพียงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง นายภูมิธรรม กล่าวว่า เริ่มต้นจากฝ่ายปกครอง ที่ได้รับการร้องทุกข์ มาจากชาวบ้านในแถบนั้น โดยแจ้งมาที่กรมการปกครอง จากนั้นก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวน อยู่ประมาณเดือนกว่าๆ จนกระทั่งมั่นใจในข้อมูล และสำรวจทางเข้าออก ซึ่งบ่อนที่จับกุมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่ มีประตูเข้าออก5ชั้น และมีประตูเหล็ก ถึงขนาดที่เราต้องทุบและพังประตูเข้าไป ก็จับนักพนันได้ 200 คน เงินหมุนเวียน เดือนละ ไม่ต่ำกว่า300 ถึง 400 ล้านบาท และอาจจะถึง 500 ล้านบาท และพบ 17 บัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นของบุคคลเดียวกัน มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างมาก รวมแล้วน่าจะเป็น 1,000 ล้านบาท
ส่วนเป็นเพราะชาวบ้านไม่ไว้ใจตำรวจใช่หรือไม่ ถึงมาแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองแทน นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ใช่ เพราะทางผู้กำกับและ รองผู้กำกับสน. ดอนเมือง ได้เดินทาง เราไม่มีเรื่องไว้ใจหรือไม่ไว้ใจ ถ้าทางไหนแจ้งให้เราไปดำเนินการ พอเราทราบ ก็ขอหมายศาลเข้าไปดำเนินการ ซึ่งตำรวจก็มีวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว