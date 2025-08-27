xs
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเวทีโชว์พลังผลงานวิจัยพัฒนาดินไทยด้วยนวัตกรรมสู่เกษตรไทยยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ "ดินนำ น้ำตาม นวัตกรรมก้าวล้ำ นำสู่เกษตรไทยยั่งยืน" โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหน่วยงานภาคี นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการที่ดิน ที่ผ่านมามีการนำผลงานวิชาการและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดินที่สำคัญไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ และช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยหลักการ “ดินนำ น้ำตาม” ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาที่ดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เกษตรกรสามารถจัดการดินได้เหมาะสมกับพืช รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา โดยมีเครือข่ายหมอดินอาสาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและจัดการที่ดิน รองรับเกษตรสมัยใหม่ และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตร และหลักการ “นวัตกรรมก้าวล้ำ” ที่สร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน ลดผลกระทบจากภัยพิบัติภาคการเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาหมอกควัน หรือฝุ่น PM 2.5 ต่อยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตั้งรับ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรดิน รวมถึงหลักการ “นำสู่เกษตรไทยอย่างยั่งยืน” ที่ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 นโยบายที่สำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรการเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาต่าง ๆ และเป็นเวทีพบปะของนักวิชาการกรมฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัย ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การบรรยายพิเศษและการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญทางด้านการพัฒนาที่ดินและทางด้านการเกษตร รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ โดยแบ่งตามสาขาวิชาการ 7 สาขา ได้แก่ สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สาขาการจัดการดินปัญหา สาขาปรับปรุงบำรุงดิน สาขาจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดินและการประยุกต์ใช้ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขานโยบายเศรษฐสังคมและการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งผลงานวิจัยสาขาต่าง ๆ จะนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของเกษตรกร ถ่ายทอดเป็นความรู้แก่เกษตรกรโดยนักวิชาการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และหมอดินอาสา นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดให้มีการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินเป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุนและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถแบ่งปันได้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินที่น่าสนใจ สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่งานวันดินโลก ปี 2568 “Healthy soils for healthy cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

































