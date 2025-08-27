ซุปเปอร์ เทอร์เทิล ปล่อยน้องเต่าคืนทะเล ปี 2 พร้อมมอบเงิน 7.5 หมื่นบาท หนุนกองทัพเรือ

ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จัดกิจกรรม “Turtle will be free, let’s join trip to the sea. Season 2” ส่งน้องเต่าคืนทะเล–มอบเงิน 7.5 หมื่น หนุนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร และพลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ และน.ส.จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021 รวมทั้งตัวแทนลูกค้าร้าน Turtle Shop ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “Turtle will be free, let’s join trip to the sea. Season 2”
กิจกรรมประกอบด้วยการ ส่งน้องเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสู่ทะเล ถือเป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า Turtle Shop ผ่านกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ พร้อมลูกค้าได้ร่วมมอบเงินจาก ตู้บริจาคใน Turtle Shop ทุกสาขา จำนวน 75,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือฯ โดยมี พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, นาวาเอก พันตรี มะลิมาตย์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการฯ และ นาวาโท ณภัทร บุญนรากร หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน เข้าร่วมในพิธีรับมอบ