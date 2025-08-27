สภาผู้แทนฯ เอกฉันท์ไฟเขียว “ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม” ส่ง สว.พิจารณาต่อ

สภาฯ ลงมติเสียงเอกฉันท์ ไฟเขียว “ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม” ไม่เสียเวลารอองค์ประชุม ส่ง สว.พิจารณาต่อ
วันนี้(27 ส.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ... ในวาระสอง ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการพิจารณาเนื้อหารายมาตรา พบว่าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการใช้เวลารอองค์ประชุมก่อนโหวตรายมาตรานาน สำหรับมติของสภาฯ ได้เห็นชอบรายมาตราตามที่กรรมาธิการแก้ไข
จากนั้นเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบทั้งฉบับ ผลปรากฎว่า มติของสภาฯ เสียงเอกฉันท์ 389 เสียงเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจากนั้น ในขั้นตอนจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อจากนั้นสภาฯ ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ... ที่กรรมาธิการ พิจารณาแล้วเสร็จ เป็นลำดับต่อไป