“อรรถกร” สั่งคุมเข้มส่งออกลำไย รับมือจีนสุ่มตรวจสารตกค้าง

“อรรถกร” สั่งคุมเข้มมาตรการส่งออกลำไย เตรียมพร้อมรับมือจีนสุ่มตรวจสารเคมีตกค้าง เดินหน้าจับมือ ม.แม่โจ้ วิจัยยกระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรโดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานตามมาตรการส่งออกสินค้าลำไยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งการยกระดับมาตรการตรวจสอบการตกค้างของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยทั้งผล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ
โดยกรมวืชาการ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมศึกษาและวิจัยแนวทางการผลิตและการรักษาคุณภาพลำไยทั้งผลสำหรับการส่งออก เพื่อยกระดับมาตรฐานลำไยไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าตามมาตรการส่งออกโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการเจรจาทางการค้ากับทางการจีนในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย
“สถานการณ์การสุ่มตรวจสารตกค้างในลำไยของจีนที่อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มมาตรการ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมีการติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาและวางแผนแนวทางการในรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพลำไยตามมาตรการส่งออกสินค้า เพื่อหาแนวทางการผลิตและรักษาคุณภาพลำไยใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกลำไยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายอรรถกร กล่าว