ประชุมสภาฯ โต้กันเดือด! หลัง "ครูมานิตย์" หารือเกินเวลา สุดท้ายองค์ประชุมครบหวุดหวิดก่อนถกร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม

ประชุมสภาฯ 27 ส.ค.เดือด! “ครูมานิตย์” หารือปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาเกินเวลา ฝ่ายค้านประท้วงประธานไม่เป็นกลาง ก่อนโยนผิดกันไปมาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ สุดท้ายรอองค์ประชุมเกือบ 10 นาที เกินครบเพียง 2 เสียง จึงได้เข้าวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม
วันนี้ (27 ส.ค.) ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ช่วงเปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนประชาชน ใช้เวลายืดเยื้อกว่าปกติถึงชั่วโมงครึ่ง จากที่กำหนดเพียง 1 ชั่วโมง
ในช่วงท้าย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นหารือปัญหาผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชา ใช้เวลานานกว่า 5 นาที จนฝ่ายค้านประท้วง โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวหาว่าประธานไม่เป็นกลาง สมาชิกคนอื่นได้เพียง 2 นาที แต่ครูมานิตย์กลับใช้เวลายาว อีกทั้งยังวิจารณ์ว่ารัฐบาลชอบอ้างฝ่ายค้านไม่มาประชุม ทั้งที่จริงฝ่ายค้านไม่ลงชื่อเพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบของรัฐบาล
ด้าน นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร พรรค รทสช.ลุกประท้วงไม่เห็นด้วย พร้อมโต้ว่า การเหมารวมว่า ส.ส.รัฐบาล “สันหลังยาว” ไม่เหมาะสม เพราะปัญหารถติดและฝนตกเป็นเหตุปัจจัย ไม่ควรนำมาเป็นประเด็นการเมือง
นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่า นายครูมานิตย์ใช้เวลาหารือเกินจริงเพียง 1 นาที 12 วินาที แต่ให้โอกาสพูดต่อ โดยครูมานิตย์ยืนยันว่าเป็นเรื่องชีวิตประชาชน มีทั้งคนเสียชีวิตและความหวาดกลัวในพื้นที่ชายแดน
จากนั้น นายวัชระพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในนามวิปรัฐบาล ขอบคุณฝ่ายค้านที่ช่วยให้มีองค์ประชุม แต่เตือนว่าหากไม่ครบ สุดท้ายฝ่ายค้านต้องตอบคำถามสังคมเอง เพราะร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาเป็นนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะ ส.ส.กทม. ที่ฝ่ายค้านครองเสียงส่วนใหญ่
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ลุกโต้ทันที ระบุว่าหากรัฐบาลจริงจังกับนโยบายเรือธงก็ควรทำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ขอโทษแล้วโยนความผิดกลับมาที่ฝ่ายค้าน
บรรยากาศตึงเครียดเมื่อ นายเอกราช อุดมอำนวย ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ประท้วงว่าประธานไม่เป็นกลาง แต่นายวันมูหะมัดนอร์ ตอบด้วยน้ำเสียงแข็งว่า หากฝ่ายใดผิดระเบียบก็สามารถว่าตามข้อบังคับได้ แต่หากองค์ประชุมไม่ครบ การพิจารณาย่อมเดินหน้าต่อไปไม่ได้ สุดท้าย นายเอกราชยืนยันให้ นายวัชระพล ถอนคำพูดที่กล่าวหาฝ่ายค้านไม่เป็นองค์ประชุม ก่อนที่เจ้าตัวจะยอมถอน
จากนั้นสภาฯ เข้าสู่วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ…. มาตรา 35 ใช้เวลารอองค์ประชุมเกือบ 10 นาที สุดท้ายมีผู้แสดงตน 248 คน เกินองค์ประชุมขั้นต่ำ 246 เพียง 2 เสียง ก่อนดำเนินการลงมติต่อไปตามระเบียบ.