กปร. เปิดเวทีวิชาการหญ้าแฝก 2568 ต่อยอดงานพระราชดำริ สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติ–เตรียมไทยสู่ ICV-8 อินเดีย

กปร. เตรียมจัดสัมมนาวิชาการหญ้าแฝก 28–30 ส.ค. หวังต่อยอดแนวพระราชดำริ ร.9 ใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน–น้ำ ป้องกันภัยดินถล่มชี้เวทีนี้คือการเตรียมข้อมูลวิชาการไทย ก้าวสู่ประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ICV-8 ที่อินเดีย
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่ม ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 28 – 30 ส.ค. 68 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายประชาชน ต่อยอดการใช้หญ้าแฝกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสำคัญในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติดินถล่ม ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการงนี้เพื่อสนับสนุนการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth International Conference on Vetiver: ICV-8) ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงเดือนเมษายน 2570
“ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติดินถล่มมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญจากฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้และเกิดการพังถล่มส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติดินถล่ม ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน สำนักงาน กปร. จึงจัดโครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่ม ประจำปี 2568 มุ่งเน้นการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในหลากหลายมิติในการป้องกันปัญหาดินถล่ม โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายหญ้าแฝก สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกอย่างกว้างขวางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”
การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ เช่น “แนวพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา “ความก้าวหน้าการดำเนินเงินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยเลขาธิการ กปร. “บทบาทหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยนายอาทิตย์ ศุชเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน “ความสำเร็จของการประกวดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยผู้ช่วยกรรมการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) “การเกิดดินถล่มในประเทศไทย” โดยกรมทรัพยากรธรนี “การจัดการดินถล่มในพื้นที่ภูเขา” โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดินถล่ม “ชีววิศวกรรมปฐพี ( Colt bioengineering )” โดย รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานพัฒนาจากภาครัฐและเอกชน ทั้ง 6 ด้านคือ ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ด้านการพัฒนาและคุณภาพชีวิต และด้านงานหัตถกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “หญ้าแฝก...จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้” ครอบคลุมทั้งการเกษตร สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
“เวทีนี้ไม่เพียงสร้างความเข้าใจเรื่องหญ้าแฝกและการป้องกันภัยพิบัติ แต่ยังเป็นการเตรียมข้อมูลทางวิชาการของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างถูกต้องและมั่นคง” เลขาธิการ กปร. กล่าว