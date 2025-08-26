“สมศักดิ์” คิกออฟโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ จ้าง Care Giver 1.8 หมื่นอัตรา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“สมศักดิ์” เปิดคิกออฟ 30 บาทรักษาทุกที่ จ้าง Care Giver 1.8 หมื่นอัตรา ดูแลผู้พึ่งพิงทั่วประเทศย้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก–สร้างงาน สธ.จับมือ ศธ.ลงนาม MOU พัฒนาบุคลากร ยันตรวจสอบ “หมอสุภัทร” ตามวาระ ไม่เร่ง ไม่ล้วงลูก ไม่ดึงเรื่อง
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน “คิกออฟ 30 บาทรักษาทุกที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง”โดยมี น.ส.ลิณธภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รมช.ศึกษาธิการ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. และผู้บริหารจากหลายหน่วยงานร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้านโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่การดูแลผู้สูงอายุ–ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผ่านการจ้างงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver)
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในเวลาเดียวกัน
โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,115 ล้านบาทให้ สปสช. และ อปท.รวมถึง กทม. และเมืองพัทยา ดำเนินการจ้างงานกว่า 18,000 อัตรา ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศและยังเตรียมขยายโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป
“ขอเชิญชวนประชาชนที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมโครงการนี้นอกจากได้ค่าจ้าง ยังได้มีส่วนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เสริมสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง” นายสมศักดิ์กล่าว
ด้าน น.ส.ลิณธภรณ์ ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้สนับสนุนนโยบายนี้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และงานวิจัยเพื่อสร้างทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการรณรงค์สร้างความเข้าใจสังคมสูงวัยและช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย
ขณะที่นพ.จเด็จ กล่าวว่า ทุก Care Giver จะได้รับการอบรมที่มีมาตรฐานโดย สกร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลให้เป็นระบบและได้มาตรฐานจริง ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 6,000 คน กระจายทั่วประเทศ
ทั้งนี้ในงานยังมีการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้และ สปสช.เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ยังได้ชี้แจงกรณีตรวจสอบ “หมอสุภัทร”ด้วยว่าเป็นเรื่องตามวาระราชการ ไม่ล้วงลูก ไม่เร่งรัด และไม่ดึงเรื่องทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาย้ำว่าตนเปิดกว้าง หากกฎหมายอนุญาตสามารถเปิดเผยผลสอบได้
ส่วนมาตรการรับมือพายุ “ทาจิกิ”นายสมศักดิ์ว่าครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับคำสั่งกำชับแล้วกระทรวงสาธารณสุขพร้อมปฏิบัติการเต็มที่ และได้สั่งการหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที