เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบาย “No Drugs No Dealers”

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” ร่วมด้วย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจโท สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หน่วยอรินทราช กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สุนัขตำรวจ K9 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
กทม. เดินหน้าสนธิกำลังสร้างชุมชนปลอดภัยยาเสพติด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สนธิกำลังร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดปฏิบัติการ พร้อมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” ตั้งเป้าหมายลดปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดภายใน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2568) เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Re X-ray) ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ลดผลกระทบผู้ป่วยจิตเวชที่เสพยาเสพติด และฟื้นฟูสภาพทางสังคม อย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” แยกผู้ค้าตามมาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด กำลังพลประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 50 เขต กองบัญชาการตำรวจนครบาล สุนัขตำรวจ K9 หน่วยอรินทราช สำนักงานป.ป.ส. และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมจำนวน 240 คน รถยนต์จำนวน 26 คัน มอเตอร์ไซค์ 29 คัน รถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ในวันเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บริหารสำนักงานป.ป.ส. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตคลองเตย และเขตหนองแขม โดยมีจุดบริการคัดกรอง รับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ส่งต่อศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม มีการฝึกอาชีพ กิจกรรมด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และเยี่ยมบ้านมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป