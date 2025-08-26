"ลิณธิภรณ์" ป้องรบ.-นายกฯไม่ละเมิดอำนาจศาลรธน.ร่วมมือกระบวนการยุติธรรม ชวนลุ้นคำตัดสิน 29 ส.ค.

รมช.ศธ. ย้ำชัด! รัฐบาล-นายกฯ ‘แพทองธาร‘ ไม่ละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ให้ความร่วมมือ-เคารพกระบวนการยุติธรรมทุกประการ ชวนสังคมรอติดตามคำวินิจฉัย 29 ส.ค. นี้
วันนี้ (26ส.ค.) ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการติดตามคดีที่ประธานวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่ จากกรณีคลิปสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีนี้ขอยืนยันว่า รัฐบาลและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้อง ไม่คิดแทรกแซงหรือก้าวล่วงอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ และพร้อมรอติดตามการลงมติของตุลาการ และเคารพคำวินิจฉัยที่จะมีกำหนดอ่านในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเคารพอย่างเคร่งครัด นายกรัฐมนตรีแพทองธารในฐานะผู้ถูกร้อง ก็ให้ความร่วมมือกับกระบวนการตั้งแต่ต้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งนิติรัฐและความสง่างามของระบบการเมืองไทย จึงขอให้สังคมร่วมกันติดตามคำวินิจฉัยในท้ายที่สุด เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้
“ดิฉันขอเรียนย้ำว่า นายกฯ แพทองธาร มีกำลังใจเต็มที่ในการทำงานเพื่อประชาชน และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่เคยคิดจะหลีกเลี่ยงหรือก้าวล่วง และพร้อมเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการ” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว