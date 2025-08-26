"ภูมิธรรม" เป็นตัวแทน ครม.กล่าวให้กำลังใจ "อิ๊งค์" ขอให้ 29 ส.ค.ได้รับข่าวดี เจ้าตัวขอบคุณหวังได้กลับมาทำงาน

"ภูมิธรรม" เป็นตัวแทน ครม.กล่าวให้กำลังใจนายกฯ ขอให้ 29 ส.ค.ได้รับข่าวดี ด้าน “แพทองธาร” ตอบขอบคุณผ่านซูม หวังได้กลับมาทำงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (26 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ conference เป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณาวาระสำคัญ เช่น การพิจารณารายชื่อนักศึกษา วปอ. 2569 ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยเรียนมินิ วปอ. ได้สอบถามและให้ความคิดเห็นในรายชื่อของนักศึกษาบางคน โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยสีหน้าสดใส
ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุมฯ ได้เป็นตัวแทนรัฐมนตรีทุกคนกล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและขอให้วันที่ 29 ได้รับข่าวดี
ขณะที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ และระบุว่า “หวังว่าจะได้กลับมาทำงาน”