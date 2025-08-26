เลขากฤษฎีกาฯ รับคมนาคมปรึกษาขอใช้งบกลางชดเชยรถไฟฟ้า 20 บาท ก่อนกฎหมายผ่านสภา แต่ยังไม่หารือเป็นทางการ

เลขากฤษฎีกา รับ ก.คมนาคม พูดคุยขอใช้งบกลางฯ ชดเชย รถไฟฟ้า 20 ตลอดสาย ไปพลางก่อนกฎหมายผ่านสภาฯ แต่ไม่ได้หารือทางการ ปัดตอบ “แพทองธาร” ชิงลาออก-จำหน่ายคดี“ ขออย่ากดดันศาลฯ
วันนี้(26 ส.ค.68) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงกระแสข่าว กระทรวงคมนาคม ทำหนังสือหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถไฟรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยจะนำงบกลางฯ มาใช้ชดเชยให้กับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ระหว่างที่กฎหมายทั้ง 3 ฉบับยังไม่ผ่านสภาฯ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่า กระทรวงฯ ไม่สามารถเสนอขอรับจัดสรรงบกลางฯ มาใช้ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน
นายปกรณ์ ระบุว่า ยังไม่ได้หารือ เพียงแต่เป็นการพูดคุยกันเฉย ๆ
เมื่อถามถึงกรณีคดีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หากมีการลาออกก่อนวันที่ศาลธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ศาลฯ จะมีการจำหน่ายคดีหรือไม่ นายปกรณ์ ระบุว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบทางศาลฯ ต้องไปถามศาลฯ ซึ่งอย่ากดดันอะไรเลย เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน