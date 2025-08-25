“มงคลกิตติ์”ยื่นชะลอลงนามสัญญาจ้างโครงการฯ หลังพบพิรุธ ทำราคากลางสูง พบบุคคลอ้างตัวเป็นคณะทำงาน รมว.แรงงาน เรียกเก็บค่าหัวคิว

วันนี้(25 ส.ค.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิตต์ ยื่นหนังสือถึง รักษาการปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ชะลอการลงนามสัญญาจ้าง และตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน พบข้อพิรุธอาจจะกระทำผิด พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ทำราคากลางสูง , และมีบุคคลอ้างตัวว่า เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการฯ เรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจง และเตรียมเก็บค่าหัวคิวโครงการ ฯ ที่กำลังอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา
สืบเนื่องมาจาก กระทรวงแรงงานได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งบประมาณ 78,395,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ได้มีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จากนั้นมีบริษัทเอกชนร้องเรียนเข้ามาที่ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว โดยโครงการฯ อยู่ในงบประมาณฯ ปี 2568 พบว่าอาจจะกระทำผิด พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และพบว่ามีการ ควบคุมกระบวนการจัดทำทีโออาร์ อาจจะล๊อกสเปกทีโออาร์ และมีการจัดฮั้วทำราคากลางสูงเกินจริง โดยมีฝ่ายการเมืองเป็นผู้สั่งการ และเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการเก็บส่วย หัวคิวแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่กำลังถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ดำเนินคดี โดยมี นาย “ป” เป็นผู้สั่งการข้าราชการให้เอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทเอกชน อักษรย่อ “จี” เป็นผู้ชนะการประมูล
หลังจากมีการประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการฯ มีการพบความไม่ปกติหลายอย่าง หลังมีทีมงานหรือ คณะทำงานของท่านรัฐมนตรีฯ ส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส โดยมีการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจง และ เตรียมเก็บค่าหัวคิวโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาโดยคณะทำงาน ฯ ดังกล่าวอ้างว่าต้องรายงานท่านรัฐมนตรีฯ
ทั้ง ภาพจากกล้องวงจรปิด ชั้น 6 จะพบว่า ช่วงวันที่ 9 ถึง 30 กรกฎาคม 2568 คณะทำงานรัฐมนตรีฯ 2 คน ได้เชิญเจ้าของบริษัท มาพบ VVIP และมีการสรุปยอดตัวเลขเงินที่จะมอบให้กับฝ่ายการเมืองหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง
ดังนั้น มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เห็นความผิดปกติหลายอย่าง จึงนำเรื่องทั้งหมดมานำเรียนต่อ ท่านรักษาการปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้ ชะลอการลงนามสัญญาจ้าง และ ตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ว่าพบข้อพิรุธ อาจจะกระทำผิด พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ทำราคากลางสูง และมีบุคคลอ้างตัวว่า เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการฯ เรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจง และเตรียมเก็บค่าหัวคิวโครงการ ฯ ที่กำลังอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาหรือไม่