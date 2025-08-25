“วิสุทธิ์” ปัด พท.ปิดหนียื่นญัตติ MOU43-44 โบ้ยวิปฝ่ายค้านไม่มาตอบให้ชัด ชี้แม้ “อิ๊งค์” แพ้คดีก็ไม่รีบหานายกฯ

ปธ.วิปรัฐบาล ลั่นไม่ได้ปิดประชุมหนีฝ่ายค้านยื่นญัตติ MOU43-44 พท.ไม่เคยสกัดกั้น อ้างวิปฝ่ายค้านเองไม่มาตอบให้ชัด ย้ำ พรุ่งนี้ให้เสนอทันที แขวะพูดดีก็เป็นศรีแก่พรรค พูดร้ายไร้เหตุผลเสียหายเอง เชื่อ แม้คดี “อิ๊งค์” ไม่เป็นคุณ มีเวลาไม่ต้องรีบหานายกฯใหม่
วันนี้ (25 ส.ค.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ชี้แจงถึงเหตุการณ์ประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ นายไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง ปิดประชุมก่อนฝ่ายค้านจะเสนอญัตติด่วน พิจารณา MOU43-44 ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ ว่า การเสนอญัตติทำได้ แต่การเจรจาต้องตกลงร่วมกันทั้งวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน วันนั้นตนเดินไปถามหลายรอบ แต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน จึงทำให้ประธานปิดประชุม เพราะไม่มีวาระต่อ ไม่ใช่เพราะหลีกเลี่ยง
นายวิสุทธิ์ กล่าวย้ำว่า หากฝ่ายค้านต้องการเสนอญัตติ ก็สามารถนำมาเจรจากันได้ทันที พรรคเพื่อไทยพร้อมรับการพิจารณา เพราะถือเป็นโอกาสชี้แจงและเปิดให้ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาอธิบายข้อเท็จจริงในสภา “ไม่ได้ปิดหนี จะกลัวอะไร ใครพูดดี พรรคก็ได้เครดิต แต่ถ้าพูดร้ายไม่เข้าใจเหตุผล มีแต่เสียหาย”
พร้อมกันนี้ นายวิสุทธิ์ ยังยืนยันว่า ไม่ได้แทรกแซงการทำงานของประธานที่ประชุม การที่ปิดประชุมเป็นหน้าที่ของประธาน เมื่อไม่มีวาระใหม่เข้ามา พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเป็นการสกัดญัตติหรือกีดกันฝ่ายค้าน “ไม่มีใครหนีพวกคุณหรอกครับ หนีไปทำไม”
เมื่อถามถึงกรณีคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี นายวิสุทธิ์ ตอบว่า หากผลออกมาไม่เป็นคุณ ก็ยังไม่จำเป็นต้องเร่งโหวตเลือกนายกฯใหม่ในวันที่ 1 ก.ย. เพราะยังมีเวลาอีกมาก พรรคเพื่อไทยใจเย็น และเชื่อว่า จะไม่เกิดปัญหาใหญ่ พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างต้องหารือกันด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง