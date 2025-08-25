"เท้ง" นำทีม สส.ขึ้นศาล ฟังไต่สวนมูลฟ้อง คดี บ.พลังงานยักษ์ใหญ่ฟ้องเรียก 300 ล้าน ยืนยันเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ

“ณัฐพงษ์” นำทีม สส.ถูกบริษัทพลังงานใหญ่ฟ้อง 300 ล้านเข้าพบศาลตามนัดไต่สวนมูลฟ้อง ยืนยันเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ-พร้อมเข้ากระบวนการพิสูจน์เต็มที่
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญขีรายชื่อ พรรคประชาชน และ นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ร่วมพบศาลตามนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่ทั้ง 3 ถูกฟ้องจากบริษัทพลังงานใหญ่เป็นมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท จากการแถลงข่าวและอภิปรายในหลายวาระเกี่ยวกับการเรียกร้องกรณีค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทย ที่เกิดจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลหลายสมัยที่ผ่านมา
หลังเข้าพบศาลตามนัดไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น ทั้ง 3 ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่มาติดตามกระบวนการในวันนี้ โดยนายณัฐพงษ์ ระบุว่า สำหรับกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องวันนี้ยังไม่จบดี โจทก์ยังเหลือพยานที่ต้องการให้มาไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติม ซึ่งโดยเบื้องต้นมีการนัดอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ยืนยันว่าพวกตนมีเจตนาสุจริตในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชน ขณะเดียวกันโจทก์ก็มีสิทธิในการยื่นฟ้อง ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นตนเชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรมกับพวกตนได้
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาในหลายครั้งการอภิปรายของ สส. ในสภา อาจมีประเด็นที่เกิดการฟ้องร้องขึ้นมา ซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ขอลงรายละเอียด คดีที่ตนเป็นจำเลยเกิดจากการแถลงข่าว ส่วนของวรภพและศุภโชติเกิดจากการอภิปรายในสภา
แต่พวกตนทั้งหมดยืนยันว่ามีเจตนาสุจริตในการทำหน้าที่ สส. ในการเรียกร้องประโยชน์สาธารณะ จึงไม่มีข้อห่วงกังวลใดๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการที่ศาลคิดว่าสมควร เพื่อยืนยันในเจตนาบริสุทธิ์ของพวกตนในการทำหน้าที่ สส. ต่อไป
ส่วนข้อคิดเห็นที่มีการพูดถึงกันว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อปิดปากหรือไม่ ตนไม่สามารถให้ความเห็นได้ ประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามอยู่ย่อมมีวิจารณญาณในการติดตามข้อมูลข่าวสารและพิจารณาของตัวเอง พวกตนเพียงจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะเท่านั้น