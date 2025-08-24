ดุสิตโพลมองทุจริตไทยรุนแรงทุกวงการ ไม่เชื่อมือรบ.แก้ไม่เชื่อมั่นการตรวจสอบ จี้ทุกหน่วยเผยข้อมูล

สวนดุสิตโพลมองทุจริตในสังคมไทยรุนแรงมาก ไม่เชื่อมั่นกระบวนการตรวจสอบ กังวลงบภาครัฐมากสุด ไม่เชื่อน้ำยารบ.แก้ไข ชี้ทุกหน่วยควรเผยข้อมูลสาธารณชนโปร่งใส มองทุจริตทุกวงการจี้เร่งแก้
วันนี้ (24ส.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “การทุจริตในสังคมไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนคิดว่าปัญหาการทุจริตในสังคมไทยปัจจุบันมีความรุนแรงเพียงใด
อันดับ 1 รุนแรงมาก 93.47%
อันดับ 2.ไม่ค่อยรุนแรง 6.53%
2. ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในปัจจุบันหรือไม่
อันดับ 1 ไม่เชื่อมั่น 78.50%
อันดับ 2 เชื่อมั่น 21.50%
3. ประชาชนกังวลเรื่องการทุจริตในด้านใดมากที่สุด
อันดับ 1 งบประมาณภาครัฐ 86.93%
อันดับ 2 กิจการศาสนาและมูลนิธิ 69.48%
อันดับ 3 การบริหารท้องถิ่น/ชุมชน 61.65%
4. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้หรือไม่
อันดับ 1 ไม่สามารถแก้ไขได้ 68.96%
อันดับ 2 แก้ไขได้บ้าง 31.04%
5. ประชาชนคิดว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตควรเน้นไปที่แนวทางใดมากที่สุด
อันดับ 1 ทุกหน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส 69.91%
อันดับ 2 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 69.05%
อันดับ 3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 63.20%
6. ความในใจที่ประชาชนอยากบอกเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย ณ วันนี้
อันดับ 1 การทุจริตมีอยู่ในทุกวงการทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรศาสนา จึงควรเร่งแก้ไข 43.38%
อันดับ 2 ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีบทลงโทษที่เด็ดขาด ไม่เลือกปฏิบัติ 38.77%
อันดับ 3 การทุจริตเกิดจากระบบอุปถัมภ์ 33.85%