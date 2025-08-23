ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ กกล.สุรนารี เยี่ยมฐานฯ ภูมะเขือ -ติดตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบ พร้อมลาดตระเวนทางน้ำร่วมกับ นรข. ขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลทุกส่วน ย้ำปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเป็นสำคัญ
วันนี้(23 ส.ค.) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วงวันที่ 22-23 ส.ค.68 โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ
โดยเมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และติดตามการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณในความเสียสละ และขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ ด้วยความเสี่ยงและภายใต้ความกดดันบริเวณแนวชายแดน ขอให้มีความระมัดระวัง และยึดถือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีวินัยและอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ ซึ่งผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลใส่ใจกำลังพลในทุกระดับ ซึ่งหากต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนใด สามารถประสานมายังหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชาได้ในทันที ขณะเดียวกันหน่วยในพื้นที่ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา ควบคู่กับการใช้มาตรการต่างๆ ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
ขณะที่ในวันนี้ (23 ส.ค.68) ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการบริการทางการแพทย์ ของหน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่ 2 จาก พลตรี ณรงค์ ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี/แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้รายงานการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหารในพื้นที่ ในการดูแลป้องกันสุขภาพ และให้การรักษากำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนแบบองค์รวม ตามพันธกิจอนุรักษ์กำลังรบ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพกำลังพล, การส่งกลับสายแพทย์, การรักษาพยาบาลกำลังพลที่เจ็บป่วย และล่าสุดคือการจัดทีมประเมินและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (M-MCATT) ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและประเมินสภาพจิตใจของกำลังพลที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งญาติกำลังพลที่สูญเสีย และประชาชนในศูนย์อพยพ เพื่อคลายความกังวลใจ และสามารถนำผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทหารเหล่าแพทย์ ที่ได้ดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมต่อภารกิจ ขอให้หน่วยสายแพทย์ดำรงความต่อเนื่องในการลงพื้นที่พบปะกำลังพลในทุกฐานปฏิบัติการ ขณะเดียวกันต้องมีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติด้านการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่ปฏิบัติการ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกส่วนเป็นสำคัญ
จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังสถานีเรือโขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ของกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ร่วมกับกองกำลังสุรนารีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พบปะพูดคุยกำลังพล ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ก่อนร่วมลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทางน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนตลอดลำน้ำโขงอย่างใกล้ชิด