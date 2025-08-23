“ไชยา” ปัดเป็นเครื่องมือใคร ปิดสภาก่อนถก MOU เพราะประสานงานผิดพลาด

“ไชยา” ปัดเป็นเครื่องมือใคร-แจงปิดประชุมสภา แค่ประสานผิดพลาด ยอมรับรัฐบาลต้องรับผิดชอบเสียงขาด
นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ชี้แจงกรณีถูกวิจารณ์ปิดประชุมก่อนถึงวาระญัตติด่วน MOU 43-44 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ยืนยันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง แต่เป็นการเข้าใจผิดจากการประสานงานกับวิปรัฐบาล ยอมรับเสียใจที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด พร้อมขอโทษสมาชิกและประชาชน
นายไชยา ย้ำว่า ไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของใคร แม้มาจากพรรคเพื่อไทย แต่ในฐานะผู้ทำหน้าที่บนบัลลังก์ต้องเป็นกลาง ยอมรับรัฐบาลต้องรับผิดชอบปัญหาองค์ประชุมเอง แต่หากกฎหมายใดเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ควรร่วมมือกันให้ผ่านไปได้ ไม่ควรใช้เป็นเกมการเมือง พร้อมวอนวิปรัฐบาล-ฝ่ายค้านหาทางพูดคุย ถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์
ทั้งนี้ นายไชยา เล่าว่า วันที่ปิดประชุม ตนเองนั่งทำหน้าที่บนบัลลังก์นานกว่า 10 ชั่วโมง แทบไม่ได้ทานอาหาร จึงเกิดความเหนื่อยล้า ยอมรับว่า การพิจารณากฎหมายที่มีหลายมาตราทำให้ใช้เวลามากและส่งผลต่อญัตติอื่น พร้อมย้ำอีกครั้งว่า เวทีสภาคือที่แก้ปัญหาประเทศ ไม่ใช่เวทีความขัดแย้ง การทำงานต้องยืดหยุ่นและเห็นแก่ประชาชนเป็นหลัก