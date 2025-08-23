“ปกรณ์“ชี้ ขรก.จ.แม่ฮ่องสอน เป็น“เมือง 3 ก.” โยกย้าย-ถูกเก็บ-เกษียณ ทำพัฒนาล่าช้า วอน รัฐ เพิ่มแรงจูงใจ-สวัสดิการให้ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้( 23 ส.ค.)นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม (กธ.)เปิดเผยถึงปัญหาบุคลากรของภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ที่ผ่านมาเกิดการโยกย้ายบ่อยครั้ง รวมถึงมีการขอตัวไปช่วยราชการจำนวนมาก ส่งผลให้การพัฒนาในพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง จนถึงขั้นที่ชาวบ้านพูดกันติดตลกว่าแม่ฮ่องสอนเป็นเมือง 3 ก. ได้แก่ ก.แรก มาบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งใหม่, ก.ที่สอง มาเก็บ เพราะมีปัญหาหรือถูกกลั่นแกล้ง, และ ก.สุดท้าย มาเกษียณอายุ ปัญหาดังกล่าวสะท้อนความไม่มั่นคงของระบบบุคลากรในจังหวัด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
นายปกรณ์ ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีฐานะยากจนที่สุดของประเทศต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้น้อย และมีสิทธิในที่ดินทำกินต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ที่มี การบริหารงานของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ที่ขาดความต่อเนื่องทำให้การพัฒนาจังหวัดไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จึงขอฝากถึงรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
“ผมขอฝากให้พิจารณาหาแนวทางสร้างแรงจูงใจและสร้างสวัสดิการที่ดีขึ้นให้กับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยการเพิ่มเบี้ยกันดารและเบี้ยเสี่ยงภัย ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ให้สิทธิวันทวีคูณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล หรือปรับค่าพาหนะ ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และสร้างระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พิเศษ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง” นายปกรณ์ กล่าว