ส.ป.ก.เยี่ยมชมโมเดลความสำเร็จแก้ปัญหาความยากจน ให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.ชู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใยฯ เมืองระยองโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในพื้นที่ส.ป.กทั่วประเทศ
วันที่ 21 สิงหาคม 68 ที่ผ่านมา นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.(ส.ป.ก) ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งภายในงานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีการสาธิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรดและนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า หน้ากากผ้า พวงกุญแจ เป็นต้น
นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวว่า ตลอดที่ผ่านมาส.ป.กได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความมั่นคง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตที่สูง ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินภาวะเศรษฐกิจ และสังคมครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการผลิต พ.ศ. 2566 ด้านการผลิตทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรพอใจในราคาผลผลิตที่ขายได้ ร้อยละ 54.29 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 90 ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางหรือล้งหรือลานรับซื้อ โดยแหล่งรับซื้อจะเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิต ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตได้
โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิต โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ มีทั้งอบรมให้ความรู้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการสนับสนุนกล้าพันธุ์ รวมทั้งมีการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เป็นการสนับสนุนกลุ่มเป็นรายสินค้า ตั้งแต่ปีที่ 1 – 3 พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต และโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใยฯ อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง นับเป็นอีกหนึ่งโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่เห็นผลเชิงรูปธรรม” นายสุรชัยกล่าว
นายสุรชัย ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ผ่านโครงการผักผลไม้ปลอดภัย ผักผลไม้ร่วมใจ กับตลาดไท องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมีการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง และ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) เป็นต้น อีกทั้งยังได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทยของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
ด้านนางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 105,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดในจังหวัดระยอง และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร ไปแล้วจำนวน 4,752 ราย 5,941 แปลง 80,765 ไร่ แยกเป็น พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 4,531 ราย 5,677 แปลง เนื้อที่ 80,650 ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย จำนวน 221 ราย 264 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่
ปัจจุบันส.ป.ก.ระยอง ได้จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง ปีงบประมาณ 2550 ในพื้นที่ที่ขอคืนจากกรมชลประทาน จำนวน 943 ไร่ เป็นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 710 ไร่ โดยดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ จำนวน 175 ราย 269 แปลง 613 ไร่ ใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจนจังหวัดระยอง โครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการจัดที่ดิน รายละไม่เกิน 3 - 4 ไร่
ทั้งนี้ ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการส่งเสริมงานพัฒนาเกษตรกรและเป็นโมเดลตัวอย่างการแก้ไขความยากจนในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.ระยอง ทั้งนี้ ส.ป.ก.ระยองได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การส่งเสริมการรวมกลุ่ม พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างสินค้าอัตลักษณ์ ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกและชุมชน กิจกรรมของกลุ่มมีทั้งการผลิตเส้นใยจากใบสับปะรดที่เหลือทิ้ง เป็นการบริหารจัดการตามแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (zero waste) และมีการทอผ้าใยสับปะรดรวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า หน้ากากผ้า พวงกุญแจ เป็นต้น