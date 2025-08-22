"ชัยวุฒิ" ซัด "ช่อ" จ้อไม่รับผิดชอบ ไม่มีใครอยากให้มีสงครามหวังสันติภาพโดยเร็ว ชี้คนรบ.ได้ประโยชน์

แกนนำพปชร.โต้ "พรรณิการ์" พูดจาไม่รับผิดชอบ ชี้ไม่มีใครอยากให้เกิดสงคราม แต่เกิดแล้วก็อยากให้มีสันติภาพโดยเร็ว บอกคนหาประโยชน์คือคนในรบ. ไม่ใช่คนไทยทั้งชาติ
วันนี้ (22 ส.ค. 68) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ระบุถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มีคนไม่อยากให้สงครามจบ เพราะช่วงเวลาที่เกิดสงครามคือเวลาที่ตนเป็นฮีโร่หรือไม่ว่า เป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบ ไม่มีใครอยากให้เกิดสงคราม มีแต่คนเดือดร้อน แต่เมื่อเกิดแล้วเราก็อยากจะแก้ปัญหาให้เกิดสันติภาพให้เร็วที่สุด
ส่วนทหารที่บอกว่าเกี่ยวกับการเมือง ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ ก็มีแต่คนในรัฐบาลที่หาผลประโยชน์จากสงคราม ก็มีแต่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือว่าคนในรัฐบาลที่ไปเกี่ยวข้องกับกัมพูชา คนที่สนิทกับฮุนเซนที่สร้างปัญหาไว้อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ แต่คนไทยทั้งประเทศไม่มีใครได้ประโยชน์ มีแต่คนเขาเจ็บใจ เจ็บแค้นแทนทหารที่ต้องเสียชีวิต เสียแขนเสียขาไป