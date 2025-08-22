ปชน.สลับนั่งปธ.กมธ.หลังครบ 2 ปีตามข้อตกลงพรรค "เอกราช" การทหาร “ฉัตร” การเมือง แต่ "โรม" ได้อยู่ต่อ

เปิดชื่อปธ.กมธ.ใหม่สัดส่วนพรรคส้ม เหตุคนเก่าดำรงตำแหน่งครบ 2 ปีตามข้อตกลงพรรค “วรรณวิภา” นั่งสวัสดิการสังคม "เอกราช" นั่ง การทหาร "ณรงค์เดช" นั่งการเกษตร ด้าน “ฉัตร” นั่ง พัฒนาการเมือง แต่ "โรม" อยู่ต่อดูมั่นคง
เมื่อวันที่ (22ส.ค.2568) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีที่ นายวิโรจน์ ลักขนาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชนประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมมาธิการ (กมธ.) การทหารสภาผู้แทนราษฎร ว่าเป็นข้อตกลงแต่แรกว่าจะให้สส.ของพรรคดำรงตำแหน่งประธานในแต่ละกมธ.คนละ 2 ปี เพื่อให้สส.ของพรรคได้เรียนรู้งานในหลายหน้าที่ รวมถึงเป็นวัฒนธรรมของพรรคเพื่อไม่ให้สส.ยึดติดในตำแหน่ง หากคิดว่ามีศักยภาพสามารถเสนอตัวเองเพื่อให้สมาชิกภายในกมธ.เลือกได้ ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวประธานดังนี้
ในส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์จาก นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคประชาชน เปลี่ยนเป็น นายณรงค์เดช อุฬารกุล สส.บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการทหารจาก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค เปลี่ยนเป็น นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม.
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม จากนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. เปลี่ยนเป็น น.ส.วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ เปลี่ยนเป็นนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา
ส่วนกมธ.ที่ไม่มีการเปลี่ยนประธานด้วยเหตุที่ยังดำรงตำแหน่งในไม่ถึง 2ปี หรือสส.ภายในกมธ.ยังให้การสนับสนุนได้แก่
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พูนศักดิ์ จันทร์จําปี สส.บัญชีรายชื่อ
และคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ