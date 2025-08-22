“สมศักดิ์” ลุยเพิ่มการเข้าถึงแพทย์ทางไกล ตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศึกษาบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

“สมศักดิ์” เดินหน้ายกระดับให้บริการทางการแพทย์ ลงนามตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพิ่มการเข้าถึงเทเลเมดิซีน ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มกลุ่มโรค ให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 19/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยบริการการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีที่ปรึกษา ประกอบด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นพ.วิชัย โชควิวัฒน นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานอนุกรรมการร่วม ส่วนอนุกรรมการ ประกอบด้วย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ นพ.สุทัศน์ ชวพัฒนากุล นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรคของการจัดบริการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มกลุ่มโรค การจัดบริการสำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือบริการสาธารณสุขอื่น พัฒนา จัดทำข้อเสนอมาตรฐานการให้บริการ สำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Guideline) การเก็บและใช้ข้อมูลสุขภาพ(Data Privacy&Security) และการเชื่อมโยงระบบ HIS จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ กำกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการด้วยบริการการแพทย์ทางไกลของประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ติดตามและประเมินผลการเข้ารับบริการของประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความความเหมาะสม