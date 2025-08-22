‘สว.วุฒิพงศ์‘ นำเสนอ "รองเท้านิลมังกร" ลดความรุนแรงจากทุ่นระเบิด จ่อส่งต้นแบบให้แม่ทัพภาค 2 สัปดาห์หน้า

‘สว.วุฒิพงศ์‘ ปิ๊งไอเดียรองเท้านิลมังกร หวัง ลดความรุนแรงจากแรงระเบิดเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จ่อ ส่งต้นแบบให้แม่ทัพภาค 2 สัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สว. ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร และประธานคณะอนุกมธ.ด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วุฒิสภา แถลงกรณีต้นแบบรองเท้านิลมังกร (สไปเดอร์บูท) เพื่อลดแรงระเบิด ว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาทหารไทยจำนวนมากที่สูญเสียขาจากทุ่นระเบิดของกัมพูชาส่งผลให้เกิดความสะเทือนใจกับประชาชน รวมถึงขวัญและกำลังใจของทหารแนวหน้า ทำให้มีการแชร์รองเท้าที่อยู่เคยใช้ระหว่างสงครามรัสเซียและยูเครน ซึ่งตนและทีมงานได้ไปค้นคว้าพบว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ก่อนปี 2000 แล้วโดยประเทศแคนาดา ซึ่งมีโมเดลชัดเจนที่ยูเครนนำไปใช้ เราจึงถอดแบบมาจากสิ่งประดิษฐ์นั้น
น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เราได้ใช้เครื่องพิมพ์แบบสามมิติและประสานงานกับโรงงานที่พิมพ์สามมิติปรากฏว่าโรงงานเหล่านั้นพร้อมจะสนับสนุน โดยไม่คิดมูลค่าทางการออกแบบการประกอบเป็นรูปร่างเหมือนที่เห็นต้นแบบในวันนี้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จดีต้องรออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ จึงจะได้ต้นแบบออกมา ซึ่งจะเปลี่ยนต้นแบบโดยใส่คลาสที่จะมีความแข็งแรงที่สามารถต้านแรงระเบิดได้ สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วในสงครามรัสเซียยูเครน ซึ่งเดิมทหารยูเครนและชาวบ้านขาหักไปประมาณ 2 หมื่นคน แต่เมื่อมีรองเท้านี้คนยูเครนขาขาดไม่ถึง 10 คนต่อปี ซึ่งใช้แล้วจะสามารถลดแรงปะทะได้มาก
“หากใส่รองเท้าคอมแบททหาร เมื่อถูกระเบิด จะโดนตัดที่ข้อเท้าพอดี แต่ถ้าใช้รองเท้านิลมังกร ซึ่งเป็นรองเท้าที่ถูกยกพื้นขึ้นมา จะทำให้หน่วยลาดตระเวนนั้นไม่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นขาขาด และหากจะใส่ให้กับทหารที่เดินนำแถว จะสามารถลดแรงกระแทกได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การที่เราจะช่วยลดความเสี่ยงก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ตอนใส่แรกๆ อาจจะเดินลำบาก แต่ก็ต้องฝึกในการลาดตระเวน” น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าว
น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประเทศแล้ว และจะทำลายขวัญและกำลังใจของกัมพูชาในการวางทุ่นระเบิด สิ่งสำคัญคือโรงงานเหล่านี้เมื่อแบบออกมาแล้ว มีโรงงานหลายโรงงานที่พร้อมผลิตให้กับทหารไทย ซึ่งแบบที่ได้ออกแบบมาจะได้แจกจ่ายไปยังผู้ที่พร้อมผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ย้ำว่า มีอยู่หลายโรงงานที่พร้อมสนับสนุน ทั้งนี้ รองเท้าต้นแบบตัวจริงจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าและจะส่งไปที่กองทัพภาคที่สอง เพื่อทำการทดสอบต่อไป