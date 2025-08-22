สภา ฯ ชื่นชมกองทุนสื่อฯ หลังรายงานผลปี 67 แนะหนุนผลิตสื่อแบบพุ่งเป้าเพิ่มขึ้น

วานนี้ (21 สิงหาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณารายงานประจำปีของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ซึ่งนำเสนอโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเนื้อหาสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเผยทิศทางการทำงานในอนาคตที่มุ่งเน้นการใช้สื่อเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
ดร.ธนกรได้รายงานว่า กองทุนฯ มีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทำให้กองทุนฯ สามารถดำเนินภารกิจหลักในการให้ทุนแก่ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กองทุนฯ ได้มีการจัดทำ ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อ
3. การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
5. การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
และ กลยุทธ์ 6 สร้าง โดยรายละเอียดของ "กลยุทธ์ 6 สร้าง" ได้แก่:
1. สร้างสื่อ
2. สร้างคน
3. สร้างภูมิคุ้มกัน
4. สร้างองค์ความรู้
5. สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
6. สร้างองค์กร
ดร.ธนกรกล่าวว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา กองทุนฯ มีงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายทั้งที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. รายได้อื่นๆ และเงินเหลือจ่ายรวม 572 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ทางกองทุนฯ ได้เปิดรับข้อเสนอและผ่านการพิจารณาผ่านการจัดสรรทุน 115 โครงการ วงเงิน 298 ล้านบาท
โดยตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้พยายามให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย นอกเหนือจากเป้าหมายหลักของกองทุนฯ ที่อยากสร้างสื่อที่ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม
“ภาพรวมของการดำเนินงาน ปัญหาใหญ่ไม่มี แต่ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น เรื่องกฎหมายที่ไม่เขียนสัดส่วนเรื่องการกำหนดจำนวนงบประมาณที่จะต้องจัดสรร ยังเป็นเรื่องของดุลพินิจ ซึ่งถ้าจะแก้ไขเรื่องนี้ ก็ต้องแก้ไขที่ พ.ร.บ.ของกองทุนฯ ส่วนเรื่องข้องบังคับต่างๆ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฯ เราพยายามจะสรุปบทเรียนต่างๆ เช่นเรื่องการจัดสรรทุน ทำอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย” ดร.ธนกรกล่าว
จากนั้นเป็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย กล่าวชื่นชมกองทุนฯ ที่พยายามพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เรื่องรูปแบบรายงานที่ส่งให้สภาในปีนี้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า หากกองทุนฯ มีความมุ่งมายรูปแบบสื่อที่มองอนาคตมากเกินไป ความเป็นอดีตและร่องรอยวัฒนธรรมอาจลืมเลือนได้ ก็อยากให้มีการผสมผสานกันไป
ต่อมา นายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายว่า การพัฒนาสื่อต่างๆ ที่สร้างสรรค์และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้จำนวนมากในปัจจุบัน อาจไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ แต่เป็นการสนับสนุนสื่อที่มีคนใช้มากอย่างแพลตฟอร์มวีดีโอสั้นต่างๆ
นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรู สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ตนอยากเห็นสื่อที่มีเนื้อหาที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในสื่ออนไลน์ เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ และสื่อที่จะช่วยทำให้คนห่างไกลจากมือถือมากยิ่งขึ้น
ในช่วงท้าย ดร.ธนกร ได้ขอบคุณข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภา โดยจะนำไปสังเคราะห์ให้ละเอียดและนำเสนอให้สาธารณะได้รับทราบ รวมถึงนำไปปรับปรุงการทำงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น