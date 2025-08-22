“ชัยทิพย์”สะท้อนเสียงเกษตรกร จ.ราชบุรี ร้องปัญหาราคามะนาว-มะพร้าว-กุ้งตกต่ำหนัก วอน รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือด่วน

วันนี้( 22 ส.ค.)นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม(กธ.) กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรกว่า 1,000 คน เกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะมะนาว มะพร้าว และกุ้ง ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ และอำเภอโพธาราม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเกษตรกรอยากทราบว่า รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ท่านประธานฯ ได้แสดงความเห็นใจและเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทย
“อาชีพเกษตรกรเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สําคัญ คือปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ผมคงจะไม่แนะนําวิธีการใดๆ เพราะว่าความรู้ของผมคงไม่เทียบเท่ากับบุคลากรที่ทําหน้าที่ในองค์กรนั้น แต่ในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงอยากฝากความหวังไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้โปรดเร่งพิจารณาดําเนินการแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วน”นายชัยทิพย์ กล่าว
ทั้งนี้ นายชัยทิพย์ เปิดเผยด้วยว่า ตนได้นำรายชื่อพร้อมเอกสารลายเซ็นของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะมะนาวและมะพร้าว มอบให้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรแล้ว