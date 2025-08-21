ขยับขรก."กรมปค." 67 ตำแหน่ง อธิบดีเซมเบ้ อัพเกรด ผอ.ส่วนกลาง พรึ๊บ! คาด"ปลัด อ.น้ำปาด" นั่งโฆษก หน.งานวินัย ควบ"ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม"

ถึงคิวโยกย้ายข้าราชการ สังกัด "กรมการปกครอง" 67 ตำแหน่ง ทั่วประเทศ เข้ารับตำแหน่งสัปดาห์หน้า "อธิบดีเซมเบ้" ขยับ ปลัดอำเภอ ระดับหัวหน้ากลุ่มในภูมิภาค ขึ้นชั้น "ผู้อํานวยการส่วนกลาง" มากกว่า 15 คน พบ ปลัดอําเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นั่ง ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์ จ่อนั่ง "โฆษกกรมการปกครอง" ส่วน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย 3 ควบเก้าอี้ "ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม" ขึ้นตรงอธิบดีฯ
วันนี้ (21 ส.ค. 2568) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ลงนามใน คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 155555/2568 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จํานวน 67 ราย ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
โดยพบว่า มีตำแหน่งที่น่าสนใจ เช่น ให้ นายภูวภัทร ภู่เพียงใจ ปลัดอําเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เข้ามา นั่งเก้าอี้ ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม ปค. คาดว่าจะได้นั่ง "โฆษกกรมการปกครอง"
นายธราธร มุมทอง หัวหน้ากลุ่มงานวินัย 3 ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ปค. ปฏิบัติราชการ สํานักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ปค. มาเป็น ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานเลขานุการกรม ปค.
"ตำแหน่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากหน้าที่ราชการประจํา"
นายปฐวี กาญจนอุดม ปลัดอําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น ผู้อํานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ปค.
นายธนศักดิ์ สุขรัตนไชยกุล ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน ปค. เป็น ผู้อํานวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวกรกนก ค้าผล ปลัดอําเภอเมืองนนทบุรี เป็น ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน ปค.
นายสกลศักดิ์ พรหมจันทร์ใจ ปลัดอําเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็น หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการบริหารงานบุคคลส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ ปค.
นายคธาวุฒิ วาฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ส่วนวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ปค. เป็น หัวหน้ากลุ่มงานวินัย 3 ส่วนงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ปค.
พบว่า ตำแหน่งส่วนใหญ่ โยกย้ายจาก ปลัดอำเภอ กลุ่มงานต่าง ๆ เข้ามา นั่งในตำแหน่ง "หัวหน้ากลุ่มงาน" ประจำสำนักต่าง ๆ ของกรมการปกครอง ถึง 15 ตำแหน่ง
นอกจากนั้น เป็นการโยกย้าย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ของแต่ละจังหวัดใน กลุ่มภาค เป็นต้น.