“ครูปรีดา” ชี้ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ไม่สอดรับโลกปัจจุบัน หนุน “นฤมล”ผลักดันร่างใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้

วันนี้( 21 ส.ค.)นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม(กธ.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 รวมระยะเวลา 133 ปี และมีการปฏิรูปที่สำคัญคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการใช้มาประมาณ 26 ปี โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี ทำให้โลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศ ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศที่ใช้มา 26 ปี ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ
“ที่ผ่านมารัฐบาลหลายชุดพยายามตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ แต่ไม่สำเร็จ แต่วันนี้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติ และเป็นโอกาสอันดีที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตราเป็นกฎหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป”นายปรีดา กล่าว