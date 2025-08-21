“อิ๊งค์” ส่งยิ้ม ขอบคุณแฟนคลับ รอให้กำลังใจหลังไต่สวน กว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง พยักหน้ารับ หลังสื่อถาม กำลังใจดีมั้ย?

เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 21 ส.ค.ภายหลังการไต่สวนคดี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงจากห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยมี นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินเคียงข้างออกมาด้วย
ขณะที่แฟนคลับซึ่งรออยู่ ได้ส่งเสียงให้กำลังใจ ว่า “ส่งกำลังใจให้นายกฯ อิ๊งค์ นายกฯในดวงใจ” และเตรียมภาพหลวงปู่ทวดกับพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้ โดยนายกฯหันไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถรับได้หรือไม่ ก่อนที่จะยกมือไหว้ขอบคุณ โดยไม่ได้รับสิ่งของดังกล่าว เพราะเกรงเรื่องของกฎระเบียบ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า นายกฯกำลังใจดีอยู่หรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้มและพยักหน้ารับ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อถามย้ำว่าสบายใจขึ้นหรือยัง น.ส.แพทองธาร ยังคงยิ้มโดยไม่ตอบคำถามเช่นเดิม ขณะที่ประชาชนที่มารอให้กำลังใจตะโกนขึ้นว่า “นายกฯ สู้ๆ”
ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางกลับ นายกฯได้หยุดพูดคุยกับคุณป้าซาร่า ศาสนกุล อายุ 75 ปี ที่เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี เฝ้ารอเพื่อให้กำลังใจ โดยระบุว่า รอพบนายกฯ มา 3 วันแล้ว ก่อนที่จะเจอตัวในวันนี้ ซึ่งนายกฯได้หยุดพูดคุย และจับมือ พร้อมกล่าวขอบคุณ