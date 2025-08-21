‘สิริน สส.ประชาชน’ เผย โครงการสะพานข้ามกรุงเทพ - นนทบุรี คืบหน้า หวังแก้รถติด เชื่อมต่อชานเมืองไร้รอยต่อ

วันนี้(21 ส.ค.)นายสิริน สงวนสิน สส.กรุงเทพ พรรคประชาชน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทำให้รับทราบถึงปัญหาจากการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะการเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพฯกับนนทบุรี อย่างไรก็ตาม แม้จะทางการปกครองจะแบ่งเป็นคนละจังหวัด แต่ความจริงแล้วในวิถีชีวิตจริง 2 พื้นที่นี้คือพื้นที่เชื่อมต่อกันและปัจจุบันเป็นชานเมืองที่กำลังเติบโตขึ้น สามารถพัฒนาร่วมกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครได้
“ในอดีตเรามักมองการพัฒนาแบบแยกส่วน จังหวัดใครจังหวัดมัน แต่ความจริงแล้วเราสามารถมองพื้นที่เป็นองค์รวมและพัฒนาร่วมกันได้ อย่างกรุงเทพกับนนทบุรี ถ้าไม่ดูป้ายเวลาขับรถตอนนี้ก็แทบแยกไม่ออกว่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไร ซึ่งในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ผมเป็น สส.กับ จังหวัดนนทบุรี ที่ อนุสรณ์ แก้ววิเชียร เป็น สส. พรรคประชาชนเหมือนกัน เราพูดคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งและเห็นตรงกันว่าหากมีสะพานเชื่อมกรุงเทพกับนนทบุรีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองได้”
นายสิริน กล่าวต่อไปว่า ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำการศึกษาและผลักดันโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 จุด ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา และได้เดินทางไปเข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือความเป็นไปได้ จนได้ข้อสรุปว่า ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการเป็นผู้ออกแบบและจัดทำงบประมาณ ส่วนงบประมาณก่อสร้างมาจากจังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งทางจังหวัดนนทบุรี มี อนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาชน เป็นผู้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม
“เราได้ประชาพิจารณ์ในเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา นอกจากการออกแบบและงบประมาณที่ทางกรุงเทพมหานครช่วยดำเนินการแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังมีพี่น้องประชาชนแจ้งความประสงค์ขอบริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีด้วย จึงต้องขอขอบคุณทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ว่าฯ ผ่านมาทางนี้ และเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเชื่อมต่อเมืองมหานครกับชานเมืองให้เติบโตร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ”