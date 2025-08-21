“สมศักดิ์” เปิดสำนักงานเศรษฐกิจสุขภาพ ดันไทยศูนย์กลางการแพทย์โลก เป้าสร้างมูลค่า 6.9 แสนล้าน

“สมศักดิ์” เปิดสำนักงานเศรษฐกิจสุขภาพ โชว์ผลงานขับเคลื่อนแล้วกว่า 1.18 แสนล.เดินหน้า 6 กลไกหลัก ตั้งแต่สมุนไพรถึงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยันปมจัดซื้อ ATK ทำตามกฎหมาย กฎหมาย Law of Efficiency ยังไม่เสร็จ จึงยังไม่ได้ใช้
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัว “สำนักงานเศรษฐกิจสุขภาพ” และประกาศนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ผ่าน 6 กลไกสำคัญ ได้แก่ 1) ยกระดับภูมิปัญญาไทยและนวดไทย 2) ต่อยอดสมุนไพร ยาไทย และอาหารไทย 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 5) สร้างศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง และ 6) ผลักดันธุรกิจ–บริการสุขภาพและความงาม โดยตั้งเป้าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6.9 แสนล้านบาท ล่าสุดขับเคลื่อนได้แล้วกว่า 1.18 แสนล้านบาท หรือ 17% ของเป้า
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน กระทรวงฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจสุขภาพอัจฉริยะ (IOC)” ใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์–ประเมินผลเศรษฐกิจสุขภาพ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแม่นยำ นายสมศักดิ์ย้ำว่า “วันนี้หมอไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก เราต้องใช้จุดแข็งนี้ดึงชาวต่างชาติเข้ามารักษา เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ” พร้อมระบุว่า ในอนาคต สำนักงานเศรษฐกิจสุขภาพอาจยกระดับเป็น “กรม” โดยเฉพาะ
สำหรับกระแสวิพากษ์การจัดซื้อ ATK และวัคซีน นายสมศักดิ์ยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมชี้แจงถึงแนวคิดกฎหมาย Law of Efficiency ที่เคยผลักดันตั้งแต่สมัย รมว.ยุติธรรม ซึ่งหากกฎหมายนี้เสร็จสมบูรณ์ จะเปิดช่องให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ “อาจผิดระเบียบ แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเร่งด่วน” ไม่ถือเป็นความผิด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องดำเนินการตามกฎหมายปกติ หากพบการกระทำผิดก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอน
“ถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทำผิดระเบียบ มันก็เข้าข้อกฎหมายอยู่แล้ว แต่หากเป็นการทำงานด้วยเจตนาดีเพื่อแก้ปัญหา ก็อยากให้สังคมพิจารณาอย่างเป็นธรรม ส่วนผมไม่ใช่ศาล ไม่ใช่องค์กรตรวจสอบ เพียงแต่พูดให้เห็นภาพว่ากฎหมายนี้ยังไม่แล้วเสร็จ” นายสมศักดิ์กล่าว พร้อมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า “พูดไม่ครบเดี๋ยวก็โดนโซเชียลล้อเลียนอีก”