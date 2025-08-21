“ภูมิธรรม” ประชุม กนพ.สั่งพลังงานทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว

“ภูมิธรรม” ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สั่งการกระทรวงพลังงานจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายภูมิธรรม กล่าวเริ่มการประชุม ว่ามีวาระสำคัญที่จำเป็นต้องรับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและอุตสาหกรรม ตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในห้วงปี 2566-2573 โดยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทุกภาคส่วน รวมถึงพิจารณาขยายลู่การเดินเครื่องและการบริหารจัดการไฟฟ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาความมั่นคงพลังงานในช่วงรอยต่อของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP ฉบับใหม่ และขอให้กระทรวงพลังงาน เร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว