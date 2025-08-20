"มท.อ้วน" ไม่รู้ "อดิศร" ถูกหมายจับเบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีนปช. ว่าตามกระบวนการกฏหมาย

"ภูมิธรรม" ยังไม่รู้ "อดิศร" ถูกหมายจับเบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีนปช.ก่อความไม่สงบ ให้ว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย
วันนี้ (20ส.ค.) เมื่อเวลา 14.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอดิศร เพียงเกษ ไม่ไปฟังคำพิพากษาคดี แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ นปช. คดีก่อความไม่สงบ ปี 2552 จนเป็นที่มาของการออกหมายจับ มีการรายงาน
มาให้ทราบหรือไม่ว่า ยัง เพราะเพิ่งเสร็จภารกิจจากการเดินทางไปร่วมแถลงจับยาเสพติด หากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย อะไรที่มีปัญหากฎหมายว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น