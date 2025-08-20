“มานพ” ชี้ไทยวิกฤตแรงงานหนักก่อสร้าง-เกษตร เขมรทะลุ 8 แสนกลับบ้าน-เมียนมาติดขัดขึ้นทะเบียน CI

รองปธ.กมธ.มั่นคงฯ ชี้ไทยวิกฤตแรงงาน ขาดหนักก่อสร้าง-เกษตร หลังแรงงานกัมพูชาทะลุ 8 แสนกลับบ้าน – เมียนมาติดขัดขึ้นทะเบียน CI ข้อหารือรมว.แรงงาน
วันนี้ (20ส.ค.) นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และไทย–เมียนมา
นายมานพ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยทำข้อตกลงรับแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศหลัก คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว แต่ปัจจุบันแรงงานกัมพูชากว่า 800,000 คน เดินทางกลับประเทศจากแรงกดดันภายใน ขณะที่ยังเหลือเพียงราว 20% ที่ไม่กลับ ทำให้แรงงานกัมพูชาจำนวนหนึ่งพยายามกลับเข้ามาทำงานอีก เนื่องจากในประเทศไม่มีงานรองรับ ซึ่ง กมธ.จะต้องหารือกับสภาความมั่นคงถึงแนวทางจัดการ
สำหรับแรงงานเมียนมา ปัญหาสำคัญคือการต่ออายุการทำงาน เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาต้องการให้แรงงานไปขึ้นทะเบียน CI และตรวจสุขภาพ แต่แรงงานจำนวนมากไม่ยอมไป เพราะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนต่อรัฐบาล ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือสถานะทางการเมือง หากไม่ไปขึ้นทะเบียนก็จะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในไทย
นายมานพ กล่าวต่อว่า ไทยจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในหลายภาคส่วน ทั้งก่อสร้าง การเกษตร การบริการ และการผลิตอาหาร แต่ข้อเท็จจริงคือแรงงานเมียนมาหลายคนยังคงทำงานในไทย แต่อายุการอาศัยกำลังหมดลง “ทำไมไทยต้องฟังรัฐบาลเมียนมาอย่างเดียว ทั้งที่ประเทศไทยก็ต้องได้รับผลประโยชน์”
ทั้งนี้ วันที่ 8 ก.ย. กมธ.ความมั่นคงฯ จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือการระบุตัวตนแรงงานต่างด้าว พร้อมเสนอให้กระทรวงแรงงานจัดทำตัวเลขชัดเจนว่าประเทศไทยขาดแรงงานในสาขาใด เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่ต้องการงานเข้าสู่ตลาดแรงงานแทน