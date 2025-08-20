พปชร.ไม่แปลกเขมรแถจัดฉากวางบึ้ม จี้รัฐทวงคืนผืนแผ่นดินปกป้องอธิปไตย หนุนติดลวดหนาม-เอาผิดผู้นำกัมพูชา

“ชัยวุฒิ” ไม่แปลกใจกัมพูชาโยนไทยจัดฉาก คลิปวางระเบิด PMN-2 ไม่กดดัน รบ.เร่งแก้ปัญหารุกล้ำบ้านหนองจาน ย้ำ ชาวไทยเดือดร้อนกว่า 40 ปี รบ.ต้องทวงคืนผืนแผ่นดินและปกป้องอธิปไตย หนุนกองทัพติดรั้วลวดหนามสกัดบุกรุก ผลักดันดำเนินคดีต่อผู้นำเขมรในศาลไทย-ศาลโลก
วันนี้ (20 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงกรณีชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดกองทัพเรือ พบโทรศัพท์มือถือบนภูมะเขือ ตรวจสอบภายในเครื่องพบคลิปหลักฐานทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด PMN-2 ขณะสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา ออกมาโต้ทหารไทยจัดฉาก ว่า ส่วนตัวไม่แปลกใจกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชา เหตุไม่เคยยอมรับอะไรอยู่แล้ว ปฏิเสธทุกเรื่อง แต่ความจริงก็คือความจริง เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานชัดเจนให้นานาชาติได้เห็นว่า กัมพูชาวางทุ่นระเบิดจริง
ส่วนคำชี้แจงของกองทัพบกเกี่ยวกับพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยกัมพูชา แต่กลับถูกขยายชุมชนจากฝั่งกัมพูชา ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 แม้ฝ่ายไทยจะยึดแนวทางเจรจาและอดทนมาโดยตลอด แต่กัมพูชายังคงรุกล้ำอย่างไม่เกรงใจ ทำให้ประชาชนไทยในพื้นที่ต้องเสียสิทธิในที่ดินของตนเองมานานหลายสิบปี
นายชัยวุฒิ ระบุว่า การกระทำของกัมพูชาไม่เพียงสะท้อนความไม่จริงใจ แต่ยังเป็นการฉวยโอกาสจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ไทยเคยมอบให้ พร้อมย้ำคำถามจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการใดในการทวงคืนผืนแผ่นดินและคืนความเป็นธรรมให้คนไทยที่ต้องทนทุกข์มานานกว่า 40 ปี
ในส่วนของมาตรการป้องกัน พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนการติดตั้งรั้วลวดหนามในเขตแดนไทย เพื่อสกัดการบุกรุกและการวางทุ่นระเบิด โดยยืนยันว่าไม่ขัดต่อข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายงดสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ำเขตแดน
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิ ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลไทยเตรียมฟ้องร้องสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่า ตนสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมผลักดันให้ไทยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) โดยเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอ ทั้งในประเด็นการโจมตีพลเรือน การวางทุ่นระเบิด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงผู้นำกัมพูชา
นายชัยวุฒิ ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ที่ให้รัฐบาลไทยนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีโลก เพื่อเอาผิดสมเด็จฮุน เซนในฐานะอาชญากรสงคราม โดยย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและกองทัพไทย เพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยจากการรุกราน