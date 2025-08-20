สส รุมจวกห้องอาหารสภาใหม่ราคาแพงลิบ ข้าราชการ-แม่บ้าน กินไม่ไหว

สส รุมจวกห้องอาหารสภาใหม่ ราคาแพงลิบ! ข้าราชการ-แม่บ้านโวยกินไม่ไหว “วันนอร์” ยันสั่งลดราคาแล้ว แนะใช้สโมสรชั้น 5 ให้คุ้ม
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่รัฐสภา เกิดกระแสวิพากษ์อย่างหนักในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต่อกรณี ห้องอาหารใหม่ชั้น B2 ของสภา หลังมีเสียงร้องเรียนจากข้าราชการ สื่อมวลชน และแม่บ้าน ว่า อาหารมีราคาสูงเกินไป ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงลิบ
นายธีระชัย แสนแก้ว สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือว่า ข้าราชการและแม่บ้านจำนวนมากไม่สามารถรับประทานอาหารที่ห้องอาหารใหม่ได้ ต้องเดินไปซื้อที่ฝั่งวุฒิสภาแทน เพราะราคาถูกกว่า พร้อมตั้งคำถามว่าบริษัทใดเข้ามาประมูล และสภาเรียกเก็บค่าเช่าสูงเกินไปหรือไม่ “หากเอาเปรียบผู้บริโภค ประธานสภาฯต้องจัดการ เพราะไม่ควรหากำไรเกินควร”
นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการสโมสรรัฐสภา ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเช่นกัน และย้ำว่า การตั้งโรงอาหารชั้น B2 ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อข้าราชการและประชาชนผู้มาใช้บริการ พร้อมเสนอให้ใช้ประโยชน์พื้นที่สโมสรชั้น 5 ที่ยังว่างอยู่ให้เต็มที่ ก่อนคิดขยายห้องอาหารเพิ่มเติม
ด้าน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. มีการประชุมฝ่ายบริหารและผู้ขายได้ปรับราคาลงแล้ว โดยเช่น ข้าวแกง 1 อย่าง 35 บาท, 2 อย่าง 45 บาท และ 3 อย่าง 55-60 บาท พร้อมย้ำว่า จะตรวจสอบให้เข้มงวด และหากยังมีปัญหาก็พร้อมให้ปรับลดเพิ่มอีก “เราจะไม่ยอมให้ใครหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของสภาฯ โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของข้าราชการ”
ขณะเดียวกัน นายประเสริฐ บุญเรือง สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย และประธาน กมธ.กิจการสภา เผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไข โดยจะเชิญผู้บริหารเข้าหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย